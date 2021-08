Marín: "Cualquier mujer podría ser candidata de Cs, tenemos mucho donde elegir, yo fui claro y dije que me presentaría"

SEVILLA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Cs, Juan Marín, asegura, sobre la celebración de las elecciones primarias para el candidato de este partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía y la posibilidad de que una mujer ocupe esa posición electoral o la ausencia de rivales para esas elecciones internas, reconoce que "hay muchas mujeres que pueden ser perfectamente candidatas a la Presidencia de la Junta y hacerlo mejor que yo, cualquiera podría ser candidata, pero yo siempre he hablado muy claro y dije que yo me presentaría".

En una entrevista con Europa Press, cuando se le pregunta por el paralelismo entre el grupo parlamentario, donde una mujer se pone al frente, y la candidatura de la Junta, donde una mujer podría asumir este papel, Marín replica ante la analogía que "no tiene por qué", aunque seguidamente afirma que "hay muchas mujeres que pueden ser perfectamente candidatas a la Presidencia de la Junta y hacerlo incluso mejor que yo seguro".

A juicio del vicepresidente y coordinador de Cs, "no es una cuestión de sexo, es una cuestión de capacidad y talento", momento argumental en que esgrime "tenemos a la segunda autoridad política de Andalucía que es una mujer y es de Ciudadanos y se llama Marta Bosquet, y es diputada por Almería. O sea, que a estas alturas Ciudadanos ha demostrado que tanto en hombres como en mujeres tenemos una magnífica plantilla".

Con el nombre de Bosquet encima de la mesa, se le pregunta a Juan Marín si la presidenta del Parlamento pudiera ser la candidata a la Junta, ante lo cual replica que "no le he escuchado decir que tenga interés, no lo sé, pero podría ser perfectamente ella y cualquiera porque, repito, que cualquiera podría serlo. Tenemos afortunadamente mucho donde elegir y bueno y todos no pueden decir lo mismo".

Sobre la posible ausencia de rivales para la celebración de elecciones primarias de su partido para la candidatura a la Junta, Marín responde que "confío en que no porque siempre lo ha habido, lo que pasa que yo siempre he hablado muy claro y dije que yo me presentaría y ya está", mientras que recuerda que "todos decían que yo terminaría en el PP en esta legislatura y ellos están en el PP y yo estoy aquí".

LAS FUGAS EN JAÉN Y GRANADA

Los episodios de fugas en las filas de los grupos municipales de Jaén y de Granada se le plantean al vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs como una descomposición de este partido político, que niega para plantear que "en Jaén hemos sido capaces de mantener nuestros acuerdos, nuestros principios, nuestros valores y sigue gobernando un alcalde del Partido Socialista, Julio Millán, con el apoyo de Ciudadanos. ¿Con menos concejales? Si ¿Por qué? Pues porque hay gente que tiene intereses particulares o ambiciones personales y otros miran por el interés de sus conciudadanos, por eso María Orozco para mí representa esos valores que Ciudadanos ha tenido siempre".

Cuando se adentra a explicar la situación de Granada, donde Cs ha perdido la Alcaldía que ostentaba Luis Salvador, quien después de la moción de censura ha acabado en el gobierno municipal del socialista Francisco Cuenca, Marín señala que "ha pasado exactamente lo mismo, han utilizado el acta de Ciudadanos para asegurarse el futuro en otra formación política hasta el extremo de que el Partido Socialista y el señor Paco Cuenca ha incumplido el pacto antitransfuguismo teniendo entre sus filas al señor Salvador y al señor Huertas que tienen un acta de Cs cuando se presentaron a las elecciones municipales hace ahora dos años".

Preguntado por el daño que le hacen estas fugas a la marca Cs, "evidentemente nos hacen daño, pero eso no tengo yo que decirlo" y pasa a lanzar una pregunta retórica al electorado para plantearle "qué ha hecho Cs en Andalucía, en el Gobierno de la Junta de Andalucía para estar en la situación en la que estamos en los sondeos y en las encuestas, que alguien me lo explique porque a mí todo el mundo cuando me ve me dice que lo estamos haciendo genial y me da la enhorabuena".

Tras enumerar todas las competencias que ostenta Cs en el Gobierno andaluz, Marín reflexiona que "todas las políticas económicas, todas las políticas municipalistas y de servicios y políticas sociales las lleva Cs. Todo funciona bien, pero en cambio en los sondeos se nos castiga ¿por qué?".

"Es un castigo desproporcionado por algo que no hemos hecho nosotros, que ha sucedido a cientos de kilómetros de aquí y eso pasa factura, pero a la gestión no. Nosotros podemos ir con la cabeza muy alta y estamos muy orgullosos del trabajo. Si eso significa perder unas elecciones pues no lo sé, pero tampoco me quita el sueño", remacha Marín.

"SERGIO PIDIÓ EL RELEVO Y LA DIRECCIÓN NACIONAL LO AUTORIZÓ"

Sobre el relevo al frente de la portavocía de Cs en el Parlamento de Andalucía, donde Teresa Pardo ha sustituido a Sergio Romero, cuestionado por la pérdida de confianza en este último, Marín asegura que "en absoluto" y explica que "Sergio pidió un relevo como portavoz del grupo y la dirección nacional así se lo autorizó, con lo cual lo único que hemos tenido que hacer es un cambio".

El vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs apela a la polivalencia de su grupo parlamentario para argumentar que "cualquiera de los 21 diputados de Cs puede ser portavoz, puede ser miembro de la mesa o puede hacer cualquier función", mientras prosigue explicando que "estoy contento de que finalmente todo el mundo lo haya entendido y haya apoyado que estos cambios se hayan producido", argumento al que suma la comparativa con otros grupos parlamentarios para decir que "en otros sitios sí que se han cortado cabezas".

Sobre las expectativas que aporte el cambio de Sergio Romero por Teresa Pardo sostiene que "tanto Sergio como Teresa han aportado lo mismo, mucho trabajo, un magnífico trabajo, y ahora pues lo van a hacer desde posiciones diferentes" al esgrimir que "Teresa ocupa muchas responsabilidades desde hace mucho tiempo y Sergio exactamente igual. Tanto uno como otro han aportado mucho, pero van a aportar muchísimo más todavía", ha apostillado.