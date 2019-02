Marín defiende medidas para poner "punto y final" a la corrupción

Actualizado 14/02/2019 20:45:47 CET

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha garantizado que pondrá en marcha medidas y herramientas con vistas a que "los ciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones, para gastar mejor, ser más eficientes y eficaces y para poner punto y final a la corrupción".

Así se ha pronunciado Marín en comisión parlamentaria pare exponer las líneas de actuación de su Consejería en esta legislatura, donde ha avanzado que la persona que dirija la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia será nombrada la próxima semana y que su objetivo es "establecer unos pilares que rijan unas instituciones abiertas" porque "es necesario devolver la credibilidad tras tantos casos de corrupción". "Hay demasiadas sombras sobre la gestión y tenemos que plantear herramientas para evitar que tantos escándalos salten a las administraciones públicas", ha añadido.

Tras resaltar las medidas que ya ha puesto en marcha el Gobierno del PP y Cs como impulsar una comisión de investigación sobre la Faffe, la oficina antifraude o la auditoría de agencias públicas, el vicepresidente ha asegurado que no llegan a la Junta "a cortar cabezas" sino "a evaluar, tomar decisiones y a ser más eficaces en la gestión".

Además, impulsará una Ley para despolitizar la Junta, desarrollará la Ley de Transparencia así como un decreto para la supervisión y evaluación de los entes de "la Administración paralela".

REFORZAR EL TURISMO Y LA JUSTICIA

Sobre el Turismo, ha destacado que es "motor económico" de Andalucía y que si los datos son buenos, también "mejorables", para lo que se afanarán para hacer frente a las amenazas que le atenazan como "el descenso en el turismo del mercado alemán, que es el más gasta, y el de Reino Unido, más si se produce un 'brexit' duro, o el auge de mercados emergentes como Turquía o el norte de África".

Los objetivos de la Junta son alcanzar un crecimiento en torno al 3 por ciento, consolidar el turismo nacional y autonómico y abrir el sector a otros mercados como el chino "que ahora tiene muchos problemas como los visados y para lo que colaboraremos con el Gobierno de España". Elaborará un nuevo plan de desarrollo sostenible, impulsará herramientas de planificación y cooperación con las diputaciones y los patronatos para contrarrestar la despoblación rural y apoyará la internacionalización de las pymes.

Igualmente, ha explicado que fomentarán las grandes ciudades y aprobarán un plan de acción promocional de actuación para 2019 que ya han entregado a la Mesa del Turismo, y también pondrán en valor la Conmemoración de la vuelta al mundo de Magallanes, la celebración en el 2022 del Centenario del primer festival flamenco, así como implantarán la tarjeta turística.

En Justicia, Marín ha explicado que sus planes pasan por "fortalecer las relaciones con las diferentes órganos" y que con ese objetivo se reunirá en breve con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, mientras apostará por incrementar las plantillas para evitar saturaciones "sobre todo con cuestiones que se plantean puntualmente como las reclamaciones hipotecarias". También quiere reforzar la mediación, "una asignatura pendiente", así como ha anunciado que recuperarán para la Consejería 2,4 millones de euros que han encontrado "a fondo perdido".

También impulsará un plan de refuerzo y optimización de las infraestructuras judiciales, eliminará alquileres "innecesarios" y unificará algunas sedes "para reducir costes", así como hará un estudio de la situación real de los órganos judiciales "para destinar al personal necesario" y pondrá en marcha la digitalización de la justicia para "llegar al papel cero".

De otro lado, ha explicado que no se podrá cumplir con el acuerdo alcanzado por el Gobierno del PSOE-A con la Mesa Sectorial de Justicia para la subida salarial porque "no pasó por el Consejo de Gobierno y los socialistas no hicieron los deberes elaborado el Presupuesto". Cumplirlo, ha dicho, "sería una irresponsabilidad e incluso una ilegalidad".

En cuanto a la Administración Local, Marín ha abogado para hacerla "más ágil y cercana, reduciendo trámites que afectan a varias consejerías", así como ha avanzado que pondrá en marcha una auditoría de gestión y control financiero de las subvenciones, de los contratos menores y de su grado de efectividad y cumplimiento, además de impulsar el Cepal --una sede electrónica--, planes de fomento del empleo agrario para combatir la despoblación rural y la digitalización de los límites municipales con un presupuesto de diez millones de euros para los próximos diez años.

PSOE-A VE UNA "AMALGAMA DE ÁREAS INCONEXAS"

En el turno de los grupos, la diputada Sonia Gaya ha criticado la "amalgama de áreas inconexas" que aúna Marín en su Consejería, a quien cree que "han engañado sus socios de gobierno para tenerlo entretenido mientras otro ejerce de vicepresidente en la sombra". "Tenemos la sensación de que hay dos gobiernos en uno, como refleja la galimatías de la estructura del gobierno", ha agregado antes de reprochar a Marín que sus socios "le han dado coba: le ha quitado la Presidencia, la Consejería de Presidencia, la Portavocía y ha hecho un tetris en esta Consejería", de modo que "se entrega a su socio del PP-A mientras se hace el ofendido con su otro socio, Vox".

Maribel Mora, de Adelante Andalucía, ha criticado la "acumulación de competencias" en una consejería "titánica" como entiende que es la de Marín, al que ha reprochado que no se haya referido a las políticas migratorias y ha pedido concreción en lo que a Justicia respecta, así como en turismo pide cuidar el perfil de los visitantes, dejar "el turismo low cost" y fortalecer a las empresas "netamente andaluzas", entre otras. En Regeneración, ha pedido "acabar con los privilegios de altos cargos y las dietas", publicar las cuentas públicas o una ley que regule a los lobby.

VOX: DEVOLVER COMPETENCIAS DE JUSTICIA Y FIN AL TURISMO SANITARIO

Por Vox, Ángela María Mulas ha asegurado que su grupo "exigirá la disolución de cualquier resquicio de corrupción política" y pide "cerrar los organismos que no acrediten su utilidad pública, todo dentro de la máxima austeridad". Además, exige la garantía de la pluralidad ideológica "suprimiendo organismos públicos de control de medios de comunicación", una auditoría externa de asociaciones y fundaciones, y control de los cargos públicos "antes, durante y después de sus mandatos", reforzando la normativa de incompatibilidades. También pide que se devuelva el dinero defraudado en casos de corrupción y "eliminar subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y organizaciones de proxelitismo ideológico".

Vox, si bien pide devolver las competencias de Justicia al Estado, defiende mejorar su eficacia y celeridad, dotarla de medios e infraestructuras o exigir un incremento en los honorarios en los turnos de oficio. "Andalucía necesita una justicia saneada, seria y ágil", ha añadido tras explicar que propondrá un pacto para la promoción y comercialización del turismo "para romper con la estacionalidad" y "acabar con el turismo sanitario colaborando con la policía".

Por el PP-A, Bruno García y Rosalía Espinosa han puesto en valor que muchas de las medidas acordadas entre PP-A y Cs son relativas a la regeneración, lo que demuestra "una nueva forma de gobernar", a la par que han pedido "no relajarnos" para seguir fomentando el turismo, "que nos ha dado mucho y tenemos que devolvérselo" y "acabar con los incumplimientos de los socialistas".

Raúl Fernández, por Cs, ha insistido en la eliminación de los aforamientos y que esta Consejería "tiene muchos retos" que los ciudadanos "nos están reclamando", a la par que ha apostado por reforzar sanciones por casos de corrupción y ha saludado la puesta en marcha de la oficina antifraude y que se vaya a "desmontar" la administración paralela y hacerla "más eficaz".