Marín dice que le "encantaría" repetir en el gobierno que salga del 19J y minimiza las salidas de Cs: "No pasa nada"

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se ha reafirmado este viernes en su deseo de volver a repetir el gobierno de coalición que ha mantenido con el PP en la Junta de Andalucía para apuntar que "me encantaría formar parte de él", mientras que ha minimizado los anuncios públicos de renuncias en las listas de Cs al Parlamento de Andalucía para las elecciones de 19 de junio o dimisiones como la dirección de su partido en Córdoba por considerar que "no pasa nada".

En un atención a medios en Sevilla antes de participar en una charla-coloquio dentro de la programación de 'Sevilla es Fútbol 2022', Marín se ha pronunciado en estos términos, mientras ha calificado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como "un tío inteligente" por la posibilidad de que mantenga a consejeros de su partido en su futuro gobierno porque "sabe que somos buenos gestores".

"Hemos sido un gobierno leal", ha argumentado Marín, quien, ante la posibilidad de que Moreno incluye a consejeros de Cs en un gobierno monocolor del PP, ha remarcado que su aspiración es "renovar un gobierno de PP y Cs", a la espera de que "ya veremos cuál es el resultado", tras expresar su indiferencia por "no sé la proporción, el número de escaños no me preocupa" e indicar que "me preocupa que PP y Cs sigamos gobernando", antes de dar cuenta de su convencimiento de que "creo que el 19 de junio se va a reeditar" la coalición de gobierno.

Sobre las renuncias previas a formar parte de las candidaturas de Cs al Parlamento de Andalucía, así como la dimisión de la dirección provincial de este partido en Córdoba, cuando esta jornada Cs ha revelado sus candidatos a las elecciones, Marín ha considerado que estas reacciones se enmarcan en el caso de "personas que, por intereses personales, si no voy en la lista me bajo del carro", antes de evocar un procedimiento que ha situado en manos de que "deciden los comités provinciales, la elije la ejecutiva, y se aprueban en base a unos estatutos".

"No es lo que ustedes están exigiendo, que determinadas personas entren en las listas, esto va en función de la valía, de la capacidad, o de la estrategia política de cada provincia", ha argumentado Marín, quien ha proseguido indicando que "no pasa nada, respeto cualquier decisión de persona que quiere incorporarse o marcharse".

"Nos preguntaron si estábamos preparados para las elecciones, siempre hay que estar preparados", ha sostenido el coordinador de Cs en Andalucía sobre la confección de las listas, mientras se ha remitido a una comparación al "lío en la izquierda".