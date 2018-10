Cs elevará a Ejecutiva Nacional "incumplimientos" del PSOE-A para decidir sobre el pacto

Actualizado 04/09/2018 18:47:27 CET

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha anunciado este martes que va a elevar a la Ejecutiva Nacional de su partido un informe sobre el grado de ejecución del pacto de investidura que firmó con el PSOE-A tras las elecciones autonómicas del 2015 para "tomar una decisión" tras los "incumplimientos" de los socialistas y su "falta de voluntad" para dar cumplimiento a las medidas de regeneración democrática que contempla, como la supresión de aforamientos o la reforma de la ley electoral andaluza.

Así lo ha avanzado Marín en rueda de prensa en el Parlamento, donde ha explicado que ha tomado esta decisión después de que este mismo martes se haya celebrado una reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento del pacto donde el PSOE-A le ha trasladado que "no es no y que no están dispuestos a cumplir con esos acuerdos", lo que ha provocado que Cs se levante de la reunión.

Ante esta postura del PSOE-A, el líder andaluz de Cs ha decidido elaborar un informe y una propuesta para presentarla al Comité Ejecutivo Nacional de su partido, que se reúne este viernes en Málaga para, a partir de ahí, "valorar cualquier decisión" respecto al pacto, toda vez que, a preguntas de los periodistas, ha aclarado que en ningún momento se han planteado presentar una moción de censura contra la presidenta.

"Hasta ahora hemos mantenido un acuerdo en el que hemos respetado al 100% todos los puntos que hemos firmado, y si estos incumplimientos del PSOE-A nos liberan de nuestras obligaciones de cumplir con nuestra parte, que entiendo que debe ser así, a partir de ese momento nos desvincularíamos de cualquier asunto que tenga que ver con lo firmado", ha afirmado Juan Marín.

El líder andaluz de Cs ha criticado que el PSOE-A "no tiene ninguna voluntad de cumplir lo que firmó, así me lo han trasladado a la cara", toda vez que ha defendido que hay tiempo de aquí a que expire la legislatura --las autonómicas deberían convocarse para marzo del 2019-- para cumplir con los acuerdos firmados en materia de regeneración democrática.

Así las cosas, Marín ha recordado que Cs "ha sido capaz de echar a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán para negociar la investidura, ha sido capaz de bajar los impuestos a los andaluces y eliminar de facto el impuesto de sucesiones y donaciones" pero cuando le piden cuentas al PSOE-A para cumplir con la supresión de privilegios y los "chiringuitos", la respuesta que han encontrado es "que no es no".

"¿Qué teme el PSOE-A para no querer eliminar los aforamientos? ¿qué hay detrás?", ha planteado el líder de Cs, que se ha referido a los casos judiciales de los ERE, la Faffe o la formación para señalar que espera "que no sean esos los motivos" de su negativa.

Además, ha rechazado que el PSOE-A plantee "milongas" y ha garantizado que "no va a tomar el pelo a Cs" porque suprimir los aforamientos no requiere de un referéndum y que, de hecho, en Murcia esta medida ya se ha llevado a efecto.

Otro de los puntos incumplidos en los que ha puesto el acento Marín ha sido en la puesta en marcha de una oficina contra el fraude y la corrupción política, terminar con las puertas giratorias o la reforma de la ley electoral andaluza después de que el PSOE-A le haya dicho que "no está dispuesto a cumplir" con nada de esto. Con esto último, Cs cree que los socialistas demuestran que "le tienen miedo a las urnas".

Igualmente, Marín ha censurado el interés del PSOE-A por "seguir poniendo a dedazo a los cargos de confianza" por no querer limitar los cargos de libre designación, o que "no tenga voluntad para reducir los chiringuitos" de las empresas públicas, reducir los consejos de administración, renovar la RTVA o la ley de la Cámara de Cuentas.

"El PSOE-A quiere blindar su poder, y también sus estructuras y sus enchufados", ha remachado.

Por todos estos "incumplimientos" y la "falta de voluntad" del PSOE-A y de Susana Díaz de cumplir con el acuerdo de investidura que firmó con Cs, Marín va a informar de esta situación a la dirección de su partido, "porque este es el mismo partido para todo el país", para evaluar la situación y tomar una decisión al respecto.