Marín: En el escudo andaluz "no se ha cambiado nada" tras "los últimos años" de gobierno de Susana Díaz

SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido este lunes que "no se ha cambiado nada" en el escudo de Andalucía que se veía este pasado domingo en el atril desde el que el presidente del Gobierno autonómico, Juanma Moreno, ofreció una rueda de prensa, respecto al que ya había en los "últimos cuatro años" del Gobierno socialista de Susana Díaz.

Así lo ha puesto de manifiesto el vicepresidente a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa telemática tras una nueva reunión del Gabinete de Crisis de la Junta por la pandemia del coronavirus, y después de las críticas que tanto desde el PSOE-A como desde Adelante Andalucía se han trasladado este lunes a propósito del escudo de la comunidad --rematado con una corona-- que figuraba en el atril ante el que el presidente de la Junta compareció este domingo en rueda de prensa para informar de la videoconferencia de presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo central.

Marín ha recomendado acudir "a la hemeroteca" para recuperar fotografías de los actos de entregas de las Medallas de Andalucía y de los títulos de Hijos Predilectos de la comunidad autónoma de "los últimos cuatro años del Gobierno de Susana Díaz", que se entregan cada 28 de febrero, para ver "que no se ha cambiado nada".

"Ese es el escudo y el sello", ha insistido Marín, quien ha recordado que hace unos meses sí se cambió "la imagen corporativa" de la Junta de Andalucía con motivo del 40 aniversario del referéndum para la autonomía del 28 de febrero de 1980, pero "no se ha cambiado ninguna medalla ni se ha puesto ninguna corona nueva ni nada parecido" en el escudo.

En esa línea, ha comentado que "a lo mejor a algunos miembros del PSOE les falla la memoria, pero en la hemeroteca seguro que encuentran fotos de Susana Díaz entregando" las Medallas de Andalucía "a muchísimos galardonados con ese mismo sello o escudo".

Tras remarcar igualmente que en la bandera de Andalucía "no se ve ningún cambio" tampoco en relación con el escudo de la comunidad, Marín ha considerado que las críticas del PSOE-A y Adelante "obedecen una vez más a una situación que en este Gobierno --de PP-A y Ciudadanos-- ya estamos acostumbrados a presenciar", y es que, "cuando no tienen nada que aportar, ninguna propuesta que hacer, y no son capaces de exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que trate bien a Andalucía y no se ponga enfrente" de la comunidad, dichas formaciones "recurren a lo fácil, a la burla, y creo que no está el tiempo para burlarse de nadie", según ha apostillado Marín para concluir.