Marín exhibe a Andalucía como "carta de presentación" de Cs

Actualizado 25/04/2019 21:15:38 CET

SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder andaluz de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha reivindicado este jueves las reformas y medidas que está adoptando el Gobierno andaluz que comparte con el PP-A para señalar que Andlucía es la "carta de presentación de Cs", un proyecto que ya no es "ninguna incógnita" y "el único que puede llevar a España donde se merece".

En un acto organizado en la penúltima jornada de campaña electoral en el barrio sevillano de Los Bermejales, que ha guiado el candidato de Cs a la Alcaldía de Sevilla, Álvaro Pimentel, Marín ha incidido en que las elecciones generales de este domingo son "históricas" y que Cs nació para este momento, "para que Albert Rivera sea presidente y ponga en marcha todas las reformas que estamos esperando".

"Lo tenemos en la yema de los dedos, por eso no podemos desfallecer", ha agregado, antes de apuntar que "el único proyecto que puede llevar a España donde se merece es el de Cs".

Marín se ha referido a los debates electorales celebrados entre los cuatro candidatos a Moncloa para incidir en que han dejado patente que "hay tres proyectos: uno que miente con temas tan tremendamente sensibles como es la violencia de género, el de Pedro Sánchez; el de Pablo Casado, que ha tirado la toalla hace tiempo; y el de Cs, el único capaz de salir a ganar el partido y pelear por la España que todos queremos, unida, diversa y con igualdad en todos los rincones".

Y así, ha replicado a Sánchez que "las listas negras de verdad no son las de los trabajadores de violencia de género como dijo en el debate, son las que hemos encontrado en Andalucía de paro, en la sanidad pública escondiendo a 500.000 andaluces en listas espera, los 762 millones de euros en indemnizaciones que tenemos que pagar por la mala gestión del PSOE-A, o las listas de espera de la dependencia".

"Esas son las listas negras del PSOE-A por las que tenían que estar pidiendo perdón a Andalucía", ha apostillado Marín, quien ha instado a Sánchez a pedir perdón por lo que su partido "ha hecho en Andalucía y por mentir de forma sucia como hizo en el debate".

De este modo, ha señalado que frente a Sánchez, "que solo le interesa mantener el sillón de la Moncloa y el precio le da igual, solo existe la alternativa de Cs, porque si no lo hacemos nadie lo va a hacer por nosotros". "El bipartidismo se acomodó en la democracia española pero ya no hay rojos y azules, ahora serán muchos años de naranja en Moncloa con un gobierno limpio, transparente y que cumple", ha remachado.

ANDALUCÍA, "CONEJILLO DE INDIAS"

En este marco, el líder andaluz del partido naranja ha incidido en que Andalucía ha sido "conejillo de indias" con un gobierno de Cs en demostrar que "nada era imposible, que podíamos cambiar las cosas" pues el pasado 2 de diciembre, en las elecciones autonómicas, "la ilusión naranja y el trabajo nos ha llevado dejar de estar gobernados por los mismos que durante mucho tiempo nos han tenido engañados".

Así, ha reivindicado las reformas que ha puesto en marcha el cogobierno para defender que esas reformas "son nuestra lista, no engañar como hizo Sánchez, nuestra lista es la de la ilusión, la de las ganas de devolver Andalucía a los andaluces y España a los españoles".

"No podemos resignarnos como Casado ni mentir como hace Sánchez, tenemos que seguir trabajando a partir del domingo cuando Rivera sea presidente", ha proseguido antes de mostrarse convencido de que "España espera a Cs" y que ahora su formación no se presenta "con la incógnita de si seremos más de lo mismo" porque "en Andalucía está nuestra carta de presentación".

Y tras el 28A, ha animado a seguir trabajando para hacer a Pimentel alcalde de Sevilla y que los candidatos de Cs lleguen a Europa para defender este país, "no podemos desfallecer ni relajarnos". "España, o se cambia por las buenas o se cambia por las urnas, y el 28A lo cambiaremos por las urnas", ha zanjado Juan Marín.

BAUZÁ, "CÓMODO Y TRANQUILO" EN CS

También ha intervenido en el acto el expresidente balear y candidato a las europeas, José Ramón Bauzá, que ha apuntado que estas elecciones generales son "trascendentales" y que hay que elegir entre dos proyectos que son "antítesis": "El de Sánchez que es monoteísta, narcisista, que solo piensa en sí mismo y que está dispuesto a vender España a los independentistas a cualquier precio; o el de Cs que lidera Rivera y que es constitucionalista, de unidad e ilusión".

Tras recordar que está vinculado solo desde hace unas semanas a Cs tras dejar el PP, Bauzá ha dicho sentirse en el partido naranja "tranquilo y cómodo". "No he podido tener mejor acogida en Cs y no he podido tener un mejor reconocimiento ideológico porque no he tenido necesidad de cambiar ni una coma ni una palabra de nada de lo que he dicho toda mi vida en mi responsabilidad política, siempre he ejercido el liberalismo y estoy en el único partido de España que defiende el liberalismo", ha apostillado.

De su lado, el número uno de la formación naranja al Congreso por la provincia de Sevilla, Pau Cambronero, que ha defendido que Rivera está preparado para llegar a Moncloa "desde hace mucho tiempo", ha llamado a hacer "un último esfuerzo" para dar a conocer el proyecto de Cs, "el mejor, sin fisuras, liberal, constitucionalista, moderado y de mucho progreso". "Sevilla necesita a Cs urgentemente, vamos a llenar las urnas el 28A y hacer que Rivera llegue a Moncloa", ha exclamado.