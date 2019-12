Marín impulsará una ronda de contactos con CCAA para avanzar en asuntos que el "Gobierno no tiene voluntad de hablar"

Publicado 23/12/2019 10:49:37 CET

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, impulsará una ronda de contactos con otras comunidades con el objetivo de avanzar en aquellos asuntos en los que el "Gobierno de España no tiene voluntad de dialogar", como puede ser la financiación autonómica. "No tenemos un gobierno de España que esté dispuesto a dialogar y a hablar", ha insistido.

En una entrevista concedida a Europa Press, Marín, que ha consensuado esta ronda de contactos con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha detallado que será una de las cuestiones que llevará a cabo al inicio de 2020.

Así, el líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía intentará reunirse con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado; con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o con la vicepresidenta de Murcia, Isabel Franco, entre otros gobiernos con los que puedan "tener sintonía" para reclamar un sistema de financiación más justo, garantizar servicios o una tarjeta sanitaria única.

"Somos gobiernos que no somos del PSOE y estamos viendo como actúa el PSOE de la mano de Unidas Podemos con respecto a gobiernos que no son de su sintonía", ha subrayado para añadir que "hay muchos temas que ahora mismo son preocupantes", como los trasvases de agua o el reparto de la Política Agraria Común (PAC), e "interesa hablar con otras comunidades".

De esta manera, ha trasladado su preocupación por que a Andalucía y a otras regiones, de conformarse el gobierno PSOE-Unidas Podemos, "se les pueda tratar de una forma igualitaria respecto a esas comunidades que tienen un gobierno nacionalista y ese poder de influencia para que Pedro Sánchez pueda seguir con su sillón en la Moncloa, y que van a intentar tirar de intereses que beneficien a sus territorios".

Según ha detallado Marín, se trata de unos contactos de carácter institucional para abordar estos asuntos porque "el Gobierno de España no lo va a hacer". "Cuando se le suban los impuestos a los españoles, se le va a subir a todos y hay comunidades que no pueden ver aumentada su presión. Yo no sé que van a pensar en Extremadura y otras comunidades muy castigadas en el desempleo si en vez de recibir más ayudas y financiación, reciben más presión fiscal", ha cuestionado.

Así, ha indicado que espera que "muchos estén de acuerdo para mantener este tipo de relaciones a nivel institucional" y poder "avanzar" porque, a su juicio, "no hay voluntad de avanzar en estas cuestiones desde el Gobierno de España".