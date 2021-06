Marín insiste en recomendar el uso de la mascarilla en exteriores: "Nos importa más la vida que los escaños"

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha insistido este viernes en recomendar a los andaluces que sigan usando, a partir de este sábado, la mascarilla en espacios al aire libre, pese al decreto del Gobierno central que elimina su obligatoriedad en el exterior.

"Hay un decreto del Gobierno que dice que los ciudadanos se pueden quitar la mascarilla al aire libre, pero nosotros vamos a recomendar que no lo hagan porque nos importa más la vida que los escaños", según ha señalado Marín, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

En su opinión, la decisión del Gobierno de eliminar la obligatoriedad de mascarillas en espacios exteriores ha sido "una cortina de humo para tapar la vergüenza de los indultos" a los presos del 'procés'.

Juan Marín ha dicho que el Gobierno andaluz no puede recomendar que todo el mundo se quite la mascarilla al aire libre porque "la situación sanitaria no es la misma" en todas las provincias.

Ha recalcado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado una decisión "completamente política, nada científica, de forma unilateral", sin contar "absolutamente con nadie".