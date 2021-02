Marín lamenta que "Bildu y Vox han dado a Sánchez un cheque en blanco para hacer lo que le apetezca" con fondos europeos

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha lamentado este miércoles que "tanto Bildu como Vox le han dado" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "un cheque en blanco para hacer exactamente lo que le apetezca y de la forma que le apetezca" con los fondos europeos que recibirá España para hacer frente al impacto de la pandemia de la Covid-19.

Así lo ha manifestado el vicepresidente de la Junta en una atención a medios en el Palacio de San Telmo de Sevilla tras firmar un convenio para la escolarización de menores infractores durante el cumplimiento de medidas judiciales, y a preguntas de los periodistas después de que el líder del PP, Pablo Casado, haya acusado este miércoles al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados de "ocultar" el informe que realizó el Consejo de Estado sobre el decreto de gestión de dichos fondos europeos.

Juan Marín ha comentado que "no me extrañaría que haya podido suceder cualquier cosa" en relación a ese asunto, y que "habrá que evaluarlo, analizarlo y, si hay que denunciarlo, pues habrá que hacerlo", pero ha querido subrayar que, en todo caso, "ya no hay un criterio objetivo para la distribución de esos fondos" entre las comunidades autónomas "porque así lo han permitido Bildu y Vox" con sus votos en el Pleno del Congreso que convalidó el decreto del Gobierno para la gestión de esos fondos.

En esa línea, el vicepresidente andaluz ha opinado que ese reparto "va a ser una tomadura de pelo a todos los españoles, pero muy especialmente a alguna comunidad autónoma" como Andalucía, que "no va a recibir" el dinero de las ayudas "en función de la población, del paro y la renta per cápita" que presenta, que "son los criterios que estableció la Comisión Europea a la hora de la distribución de estos fondos que vienen" a los Estados miembros "para la reactivación económica por motivos post-Covid", según ha puesto de relieve.

Marín ha resaltado además que esos fondos "no van a llegar hasta 2022-2023, en el mejor de los casos", y que a fecha de hoy "todavía no sabemos cuál es el criterio que va a establecer el Gobierno de España para la aprobación de proyectos y la distribución" de los citados fondos.

Marín ha defendido que fuerzas políticas como la suya --Ciudadanos-- o el Partido Popular "querían evitar" que el reparto de esos fondos fuera a ser "una tomadura de pelo al conjunto de los españoles" y que "perjudicara nuevamente a Andalucía", y por eso han intentado que el referido decreto "no saliera adelante tal y como se había planteado" por parte del Gobierno, "porque lo que le exigíamos al señor Sánchez es que hubiera unos criterios objetivos a la hora de la distribución" de los mismos.

RECLAMA EXPLICACIONES A SÁNCHEZ EN EL CONGRESO

Ha agregado que, "más allá de que lo que haya podido suceder" con el informe del Consejo de Estado, y que "será denunciable" si el presidente lo ha ocultado como le ha acusado Casado, el jefe del Gobierno debería "comparecer en el Congreso los Diputados para explicar qué ha pasado y qué va a pasar con los Fondos Next Generation".

"Parece que (Pedro Sánchez) le tiene tirria a subirse al atril del Congreso a dar explicaciones, igual que a ir a Europa a apoyar a los socios europeos a la hora de la gestión de las vacunas" contra el Covid "para negociar con los laboratorios, sobre todo para estar presente", ha continuado Marín.

En esa línea, el vicepresidente de la Junta ha aseverado que "el Gobierno de España no puede ir a Europa a pedir permiso siempre", sino que "tiene que pedir paso", porque España es "uno de los países más importantes de la Unión Europea", y "no podemos estar al margen de estas cuestiones esperando a ver si los Reyes Magos nos ponen fondos para poder sacar adelante nuestros compromisos electorales con determinadas formaciones".

Así las cosas, Marín ha concluido reclamando a Sánchez "que no le tenga miedo al Congreso de los Diputados, que los diputados no se comen a nadie y los españoles necesitan explicaciones en un momento como éste", según ha zanjado.