Marín aspira a reeditar el Gobierno PP-Cs tras el 19J: "Juanma y yo estamos convencidos de que vamos a sumar suficiente"

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Ciudadanos a las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este viernes sobre las posibilidades de pacto a posteriori que "Juanma y yo estamos convencidos de que vamos a sumar suficiente para gobernar".

Marín ha querido rebajar las expectativas del presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, de gobernar en solitario al argumentar que "en Andalucía va a haber gobierno de coalición", por lo que ha instado a Moreno a trasladar al electorado "si va a gobernar con Ciudadanos o con Vox".

En una atención a medios en Sevilla durante la primera jornada de la campaña electoral, tras mantener una reunión con mujeres empresarias, ha reconocido que "no ha habido otro tipo de conversación" con Moreno sobre pactos electorales, convencido Marín de que será la única fórmula para la gobernabilidad de Andalucía por cuanto ha planteado que "nadie va a gobernar solo" e insistir consecuentemente en que "no va a haber mayoría absoluta".

"También lo sabe", ha apostillado en referencia al presidente de la Junta.

El candidato de Cs y vicepresidente de la Junta de Andalucía ha reclamado a su actual socio de gobierno que practique la misma transparencia con la que se emplea su partido en la campaña al blandir que "lo he dicho" y recordar que "mi socio para gobernar Andalucía es el que actualmente tenemos: el Partido Popular" y explicar seguidamente que "con Vox no vamos a llegar a un acuerdo" por el hecho de que "estamos en posiciones antagónicas".

En sus reclamaciones a Moreno, Marín ha planteado públicamente que "tiene que pensar con quién quiere formar gobierno" para apuntar seguidamente que "estoy convencido de que es con Ciudadanos", por lo que con esa premisa ha reclamado al presidente de la Junta y candidato a renovar mandato que "no estaría mal decírselo a los andaluces" al considerar que "es honesto decirles a los andaluces qué gobierno les espera después" para evitar que "no haya sorpresa, que no ocurra como en Castilla y León".

Marín ha sostenido su convencimiento de que él y su partido "seremos determinantes para que siga adelante el gobierno de PP y Cs otros cuatro años más" por cuanto ha defendido que "le ha sentado muy bien a Andalucía" después de retratar a Ciudadanos como "el motor que necesitaba esta locomotora que es Andalucía".

"Esto merece cuatro años más de trabajo", ha colegido Marín de su razonamiento, quien ha instado al electorado a "renovar la confianza en Ciudadanos para que siga controlando, fiscalizando la acción de gobierno e impulsando medidas que mejoren la vida de los andaluces", momento en que ha expresado su deseo de que llegue el 19 de junio "para seguir trabajando en el presupuesto para 2022".

ENCUESTAS: "VAMOS MEJOR Y VAMOS A IR MUCHO MEJOR"

Sobre las encuestas, la última del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de este jueves, les da una horquilla entre 1 y 3 diputados, el candidato de Cs ha considerado que "ya vamos mejor" y ha augurado que "vamos a ir mucho mejor" tras argumentar que "parecía que no contábamos y el porcentaje (de voto) va subiendo" y concluir que "llegaremos a una representación importante".

"Vamos a dar la sorpresa como en 2015, en 2018", ha afirmado Marín, quien ha sustentado esa apreciación en los contactos con "la gente en la calle, los empresarios, los servicios productivos" y ha concluido que "el 19 de junio va a ser una fiesta, vamos a seguir".

VILLACÍS: "MORENO BONILLA SABE QUE TRABAJAMOS MEJOR"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien ha proseguido arropando a Marín en el arranque de la campaña tras haberlo hecho este jueves en el doblete de actos en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Sevilla, ha apuntalado los mensajes sobre la capacidad de contribución que ha demostrado Ciudadanos en la política andaluza, para plantear directamente al presidente andaluz que "Moreno Bonilla sabe que nosotros trabajamos mejor que otros partidos" tras avisarle sobre su pretensión de gobernar en solitario que "también lo decía Mañueco" y considerar que es un mensaje que "he escuchado muchas veces".

Villacís ha argumentado que su partido afronta el examen de las urnas con "hechos, no acudimos con promesas" tras defender que el gobierno "ha funcionado bien", por lo que ha instado a los andaluces a que "revaliden este gobierno".

La vicealcaldesa de Madrid ha trasladado que "los gobiernos en coalición han sido buenos para España" por cuanto ha presentado como virtud de éstos que "no han dado casos de corrupción", un hecho que ha considerado "no es casualidad" al explicar que "los partido se fiscalizan".

"Andalucía es un clásico", ha indicado Villacís sobre la representatividad de las encuestas para su partido al apuntar que "nos dan por debajo de lo que sacamos", punto en que se ha remitido a los precedentes de las elecciones de 2015, cuando los sondeos no daban representación a Cs y acabaron entrando con nueve diputados en la Cámara andaluza.

Villacís ha considerado "importante que el centro sea fuerte en España", un hecho que ha explicado tiene repercusión en el comportamiento de los partidos mayoritarios por cuanto ha apuntado que PP y PSOE "son mejores cuando compiten con el centro y peores cuando compiten con los extremos", mientras que ha reivindicado que "no queremos un país de barricadas, de frentismos", para avisar de que "alguien se tiene que ocupar de las cosas de comer y no de los zascas".

"Andalucía es fundamental para España", ha sostenido Villacís, quien ha augurado sobre el futuro de su partido y personal que "seguiremos gobernando en cientos de ayuntamientos, seguiré siendo vicealcaldesa", para proclamar seguidamente que "quien quiera acabar con el centro lo lleva claro, nos encanta dar la batalla".