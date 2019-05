Marín replica a Serrano que trabajadores de violencia "tienen toda la preparación y capacidad necesaria para su trabajo"

Publicado 03/05/2019 11:56:53 CET

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha replicado este viernes al presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, que los trabajadores de violencia de género de Andalucía "tienen toda la preparación y capacidad necesaria para desarrollar su trabajo".

Así se ha pronunciado Marín, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, después de que Vox haya desvelado que, según le ha trasladado la Junta, más del 50 por ciento de estos trabajadores no están colegiados. Esto, para Vox, supone que personal "no cualificado sin ningún control ni responsabilidad deontológica" está prestando este servicio y ha defendido la necesidad de corregir esta situación para que no siga "en manos de no profesionales".

Marín, por su parte, ha advertido de que Serrano "se confunde" porque "una cosa es no tener la titulación y otra no estar colegiado", toda vez que ha garantizado que "todos los trabajadores que prestan su servicio en las unidades de violencia integral de género y en los equipos psicosociales tienen toda la preparación y capacidad necesaria para desarrollar su trabajo".

Tras explicar que le trasladó a Serrano que el 60 por ciento de estos trabajadores estaban colegiados y un 40 por ciento no, el vicepresidente ha explicado que les han trasladado a estos últimos desde Justicia las indicaciones para que se colegien.

"Es una situación bastante normal pero bajo ningún concepto se puede afirmar que alguna persona no esté cualificada para hacer su trabajo", ha zanjado Juan Marín.