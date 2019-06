Marín resta importancia a las dimisiones y defiende que Cs está "en el centro político" y "mantiene sus compromisos"

Publicado 25/06/2019 11:55:58 CET

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha restado importancia este martes a las dimisiones que se han producido en el seno del partido, al tiempo que ante las críticas que señalan la derechización de su formación ha replicado que Cs "está donde tiene que estar, en el centro político", así como que "mantiene su compromiso" de no apoyar una investidura de Pedro Sánchez. "No nos hemos movido ni un milímetro", ha apostillado.

A preguntas de los periodistas en Sevilla, tras las dimisiones que anunciaron ayer cargos del partido como Toni Roldán o Javier Nart, Marín ha rechazado hablar de crisis dentro de Cs pues "en un proyecto político entra quien quiere entrar y se marcha quien quiere salir".

"Hay personas muy válidas como Roldán o Nart que han hecho un trabajo muy importante en Cs estos años y que han tomado una decisión porque no están de acuerdo con una posición del partido que se tomó por unanimidad, también con sus votos favorables, hace un mes", ha explicado antes de trasladar su "máximo respeto" a la decisión de ambos y agradecerles el trabajo de estos años.

Mientras, en Cs, "seguiremos con nuestro proyecto político y nuestros compromisos con los ciudadanos". Y es que, como ha recordado Marín, "durante la campaña electoral de las generales, el presidente del partido, Albert Rivera, dijo, y luego la Ejecutiva nacional lo ratificó, que no apoyaríamos un Gobierno de Pedro Sánchez y ahí nos mantenemos, los demás, cada uno que responda de las cuestiones que quiera, nosotros seguimos haciendo exactamente lo que dijimos".

De hecho, ha puesto como ejemplo el caso de Andalucía porque "si aquí se están cumpliendo los compromisos de regeneración y reforma es porque cumplimos: dijimos que no haríamos presidenta a Susana Díaz, y los andaluces están hoy más contentos, o eso me trasladan".

Marín ha dicho confiar en que este asunto "se lleve con la normalidad que debe haber en un proyecto político cuando alguien decide marcharse", así como ha dicho que no le preocupa que haya más dimisiones porque "a Cs se han incorporado muchos más de los que se han marchado".

"Hay que tomarlo con la normalidad democrática que se tienen que tomar estas decisiones", ha proseguido el dirigente andaluz, que ha recordado que mientras 24 miembros de la Ejecutiva nacional apoyaron en la votación que se desarrolló ayer no respaldar una investidura Sánchez, cuatro se posicionaron en contra. "Esto es democracia y las cosas se votan", ha remachado.

Del mismo modo, y después de que algunos de los cargos dimitidos alegaran que el partido está girando a la derecha, Marín ha señalado que "esas críticas vienen de personas que no están vinculadas a Cs desde ayer y las respeto pero no las puedo compartir" porque, a su juicio, "Cs está donde tiene que estar, en el centro político, haciendo la política de regeneración que se comprometió a hacer".

"En política hay que tomar decisiones y los ciudadanos nos votan en función de los compromisos que planteamos en la campaña, y Cs adquiere unos compromisos y los va a mantener y no vamos a hacer presidente a Sánchez, un señor que quiere formar gobierno con Bildu, ERC y los que quieren romper este país", ha insistido el líder andaluz del partido naranja.

Con todo, Juan Marín ha hecho hincapié en que Cs "no ha cambiado ni un milímetro de posición como algún ex compañero de partido ha querido decir", sino que "quien ha cambiado la posición son otros, no nosotros".