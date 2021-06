Marín ve "cortina de humo" sobre los indultos el fin de las mascarillas, cuyo uso "recomendará" la Junta

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha calificado este lunes como "cortina de humo" sobre los indultos a los políticos catalanes condenados por el procés el anuncio del fin de las mascarillas al aire libre a partir de este sábado, día 26, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La decisión de Sánchez pone en riesgo a muchas personas, a muchas zonas", ha sostenido Marín en declaraciones a los medios tras la firma de un convenio con la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), quien ha apuntado que "nosotros en Andalucía vamos a recomendar que siga utilizando la mascarilla mientras continúe la situación sanitaria", que en el caso de Andalucía supone ser la Comunidad Autónoma con la tasa de incidencia más alta.

"El covid esté aquí", ha sostenido Marín en su argumentación, quien ha reiterado "en seguir recomendándolo" el uso de las mascarillas, mientras que ha reprochado al presidente del Gobierno que la situación de los contagios "no es igual en toda España, en toda la Unión Europea", así como que haya tomado "una decisión unilateral, política, no basada en criterios científicos", además que "no ha consultado a ninguna Comunidad Autónoma".

"Tenemos que seguir siendo prudentes", ha apelado el vicepresidente andaluz, quien ha recordado que sigue habiando "muchas personas hospitalizadas, sigue muriendo gente", por lo que colegido que "lo lógico y razonable" es continuar con el uso de la mascarilla tras remarcar que "no hay obligatoriedad" de acatar el pronunciamiento de presidente del Gobierno, que este jueves se aprobará en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.