Marín niega haber hablado con Moreno de candidaturas conjuntas en Andalucía: "No iré en una lista que no sea la de Cs"

SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha querido dejar claro este jueves que en las próximas elecciones autonómicas que se desarrollarán en 2022 no va a ir en "ninguna lista electoral" que no sea la de su formación.

"Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir una vez más: Yo no voy a ir en ninguna lista electoral que no sea la de Ciudadanos Andalucía", según ha sentenciado Marín, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, tras ser preguntado sobre si PP-A y CS podrían acudir en una candidatura conjunta a las próximas elecciones autonómicas.

Ha indicado que si él hubiera querido ir en listas del PP-A o del PSOE-A, ya se "habría ido: "Es mucho más fácil".

Juan Marín ha asegurado que ni él ni la presidenta nacional de Cs, Inés Arrimadas, "en ningún momento" han hablado de listas conjuntas con el PP, sino de reeditar el actual pacto en el Gobierno andaluz porque le está "yendo bien" a Andalucía.

Se trata, según ha recalcado, de que PP-A y Cs acudamos con nuestras siglas a las elecciones y que después "conformemos de nuevo el Gobierno de coalición".

Ha agregado que Cs sí ha puesto sobre la mesa la posibilidad de explorar alguna "alianza" a la hora de afrontar las elecciones, pero en "ningún momento se ha hablado de listas conjuntas".

Asimismo, Juan Marín ha querido dejar claro que no ha hablado con el presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, de listas conjuntas, sino de reeditar el actual pacto de gobierno tras las próximas elecciones autonómicas.

Sobre la posible fecha de los comicios, Marín ha considerado que lo "razonable" es que se culmine el próximo periodo de sesiones (febrero-julio de 2022) y, a partir de ahí, ya se plantee la convocatoria de las elecciones para los próximos meses.