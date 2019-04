Márquez pide "concentrar el voto en el PP para que no se beneficien Sánchez y los populistas sin soluciones" para Jaén

Publicado 20/04/2019 14:31:53 CET

JAÉN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del PP de Jaén al Senado, Javier Márquez, ha llamado a los jiennenses a "concentrar el voto en el PP" el próximo 28 de abril en las elecciones generales para "evitar que se beneficie Pedro Sánchez y los populistas sin soluciones reales para Jaén".

A su juicio, el PP es el "único partido que de verdad aporta medidas y soluciones para la provincia" dado que "seguir en España con un gobierno del PSOE supone que la provincia se quede con unos insuficientes 145 millones de euros en los PGE mientras que Cataluña contará con 2.400 millones".

"El PSOE solo propone discriminación negativa para Jaén y que los jiennenses tengamos que pagar los compromisos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes", ha dicho en una nota de prensa del partido, añadiendo que el PSOE es "un peligro para esta provincia porque ya sabemos que propone dejarnos a la cola de las inversiones en los PGE, mientras que los populistas se pierden en debates sin sentido y triviales pero no son capaces de aportar medidas para Jaén".

El candidato del PP ha reiterado que "es más necesario que nunca que los jiennenses concentremos el voto en el PP el próximo 28 de abril porque las opciones son tener a Pablo Casado como presidente encargado de centrarse en mejorar la situación de los jiennenses, de crear empleo y de poner medidas para recuperar la economía, o tener un presidente como Pedro Sánchez al que no importa pactar con Podemos, con los independentistas, con los golpistas catalanes e incluso con Otegui".

En este sentido, Márquez ha añadido que "estamos en un momento muy importante para Jaén" por lo que ha apelado a que "todo aquel que no quiera a Pedro Sánchez en el Gobierno de España, a todo aquel que no quiera que a Jaén le quiten inversiones para pagar las facturas del apoyo de los independentistas catalanes, a todo aquel que no quiera que España esté en manos de Otegi, a todo aquel que no quiera un gobierno con Pablo Iglesias de ministro, que concentre el voto en el PP porque es esencial para que Sánchez salga de La Moncloa".