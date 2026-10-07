Márquez (PSOE-A) aboga por una "alianza social" ante "insultos" en redes sociales tras el caso del futbolista Bellerín

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha defendido este miércoles la necesidad, a su juicio, de impulsar "una alianza social" para, "de verdad, intentar combatir" los "insultos que se producen en las redes sociales en distintos ámbitos" como los de la política, el deporte, el cine o el periodismo.

"Ojalá fuéramos capaces todos de tener una estrategia común para combatir tanto daño que se produce en redes sociales", ha señalado la también portavoz adjunta del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre la decisión de la Fiscalía Provincial de Madrid de incoar diligencias de investigacion contra el 'youtuber' y creador de contenidos Mikel Angulo a raíz de unas manifestaciones de carácter homófobo sobre la figura del futbolista del Real Betis Héctor Bellerín, durante la emisión de uno de sus directos.

Al hilo de este caso, María Márquez ha recordado que ella misma, "en junio del año pasado", interpuso "una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla que se archivó en el mes de octubre", al hilo de comentarios que se dirigían contra ella en redes sociales.

La dirigente socialista ha señalado que "no se entiende" que, al hilo de los comentarios que se adjuntaban en su denuncia, "no se abriera como mínimo una investigación".

Dicho esto, Márquez ha subrayado que, "hace muy poco tiempo, hace un mes aproximadamente, ha vuelto a ir a los juzgados presentando una querella con nombres y apellidos de gente que sigue sintiéndose igual de impune en las redes sociales para hacer unos comentarios que son absolutamente vomitivos, y que generan un daño personal importante, especialmente a nuestros entornos familiares".

"Ojalá todo el mundo que pueda vaya a los juzgados y denuncie", ha manifestado la portavoz socialista, que ha abogado así por "hacer fuerza para que no se provoque el sentimiento que se provoca en las redes sociales" al hilo de ese tipo de comentarios ofensivos, y para que "el debate público sea sano, respetuoso, apasionado en algunos momentos, por supuesto, pero no en los márgenes del insulto, de las persecuciones y de los ataques que tenemos, lamentablemente, la desgracia de sufrir algunos".

Tras señalar que "ojalá hubiera más unidad en ese sentido", María Márquez ha concluido destacando que, en lo que le "toca" a su grupo y a su partido, el PSOE, son "muchos los compañeros, los hombres y las mujeres del Partido Socialista que estamos en esa pelea".