Marta Bosquet defiende su "independencia" para ser Defensora del Pueblo Andaluz frente a las críticas de la oposición

La candidata a Defensora del Pueblo Andaluz, Marta Bosquet, interviene en la Comisión Consultiva de Nombramientos del Parlamento de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo andaluz y Peticiones del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la idoneidad de la expresidenta de la cámara, Marta Bosquet, como Defensora del Pueblo Andaluz. La también presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) ha defendido su "independencia e imparcialidad" para ejercer el cargo.

"Sin duda alguna trabajo siempre desde el corazón. El Defensor del Pueblo es una figura que respeto enormemente e inspiró en mi vida. Espero que ustedes piensen que esa independencia voy a llevarla a cabo con total y absoluto rigor. No me va a doler emprendas, hacer lo que tenga que hacer producto del mandato y de la confianza que, espero, me sea otorgada por la voluntad popular de esta casa", ha defendido Bosquet en su intervención en la comisión.

La candidata a Defensora del Pueblo ha asegurado que se trata de "la mayor responsabilidad soñada" y ha subrayado su experiencia como letrada y abogada, así como presidenta del Parlamento andaluz para demostrar su idoneidad. Asimismo, ha puesto en valor su labor como patrona de Save The Children Andalucía.

"Siempre defiendo que mi paso por la política, me ha hecho mejor persona. Cuando eres representante público, te hace conocer realidades de las personas que están en situación de pobreza, que tienen dependencia, que sufren algún tipo de discapacidad, de los colectivos vulnerables o marginados. Cuando eres representante público te hace conocer esas realidades y precisamente lo que te hace es hacerlas tuyas", ha remarcado.

En esta línea, ha destacado el papel de la Defensora del Pueblo Andaluz como "la voz de aquellas personas que no tienen y el último recurso de quienes a veces se encuentran con una administración, en muchas ocasiones a veces está saturada o incluso a veces deshumanizada".

"Pondré mi voluntad en llevar una defensoría que sea sobre todo rigurosa con el derecho, firme con la administración, pero sobre todo y fundamentalmente, tremendamente humana con las personas", ha explicado.

LA OPOSICIÓN SEÑALA EL PASADO POLÍTICO DE BOSQUET

Los grupos de la oposición, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, han votado en contra de la idoneidad de Bosquet para asumir el cargo de Defensora al no considerarla una figura "apartidista" y debido a la "falta de consenso" de su candidatura al solo contar con el apoyo de PP-A y Vox, los partidos que conforman el Gobierno andaluz.

"¿No le incomoda que su candidatura, más que fruto de un consenso parlamentario, sea el resultado de un acuerdo entre quienes comparten el poder?", ha preguntado el parlamentario socialista, Rafael Recio, quien ha puesto en juicio "su conocimiento sobre la realidad que sufren muchas familias andaluzas", al tener "una trayectoria profundamente política".

Asimismo, ha cuestionado que Vox sea uno de los impulsores de su candidatura cuando "hablaba del defensor del pueblo como un ente superfluo". "Creo que una honestidad como la que requiere el Defensor del Pueblo no es compatible con quien se presta a unos intereses partidistas", ha aseverado.

En esta línea, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que este nombramiento "supone un cambio de paradigma en lo que entendiamos que era el Defensor". Asimismo, ha recordado que durante su presidencia, El Tribunal Constitucional (TC) ha aseguró que el Parlamento andaluz vulneró los derechos de los nueve diputados expulsados en noviembre de 2020 del grupo parlamentario entonces denominado Adelante Andalucía.

"Si la defensora del pueblo no es apartidista y no es independiente, se pierde la confianza", ha remarcado.

A las críticas se ha unido el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, quien ha asegurado que con su voto "no van a legitimar la utilización de la institución" por parte de PP y Vox. Asimismo, ha defendido el currículum "apartidista" de los anteriores defensores en comparación con el de Bosquet.

"Se hace de esto una batalla partidista de una persona que, con todo el respeto, no deja de ser un personaje en términos políticos de una trayectoria muy partidista", ha subrayado.

Frente a la posición de los grupos de izquierda, el diputado del PP-A, José Ricardo García, ha defendido que Bosquet "cumple con el rigor y la elegbilidad" destacando su trayectoria como jurista. En paralelo, ha lamentado que el PSOE-A no haya presentado otra propuesta y ha recordado que "había un preacuerdo de consenso" con Juan Espadas, antes de la llegada a la secretaría general del PSOE-A de María Jesús Montero.

Ante las crítica por la trayectoria política de Bosquet, el diputado de Vox, Ricardo López, ha señalado que el actual defensor del pueblo a nivel estatal, Ángel Gabilondo, fue cabeza de lista del PSOE para la Comunidad de Madrid.