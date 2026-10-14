El Parlamento renueva la próxima semana a Mellado como director de RTVA y elegirá a los miembros de su consejo y del CAA

Archivo - El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, en el Parlamento - JOAQUIN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento renovará la próxima semana, con toda probabilidad, en virtud de los votos de PP-A y Vox, a Juan de Dios Mellado como director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), y procederá a la elección de los miembros del consejo de administración de la cadena autonómica y del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).

El orden del día del Pleno de la próxima semana, que ha aprobado este miércoles la Junta de Portavoces, recoge la elección, en su caso, de dichos cargos. La sesión plenaria de la próxima semana ya se desarrollará en el salón de plenos tradicional (la capilla del antiguo Hospital de las Cinco Llagas) tras culminar los trabajos de restauración. De manera provisional, los últimos plenos (desde junio hasta ahora) se han desarrollado en la sala Alberto Jiménez-Becerril.

El miércoles 21 de octubre, la sesión plenaria arrancará con la elección, en su caso, de la persona titular de la Dirección General de la RTVA, por un lado, y de los miembros del Consejo de Administración de la cadena autonómica, por otro.

PP-A y Vox --socios en la Junta-- han propuesto la reelección de Mellado como director general de la RTVA. Para el consejo de administración, PP-A ha propuesto a Rafael Porras (actual presidente del órgano), María Victoria Romero Pérez, Francisco Rodríguez Roa y a Lourdes Fuster; el PSOE-A, a Eva Suárez y Alicia Murillo; Vox, a José Antonio Gómez Granado; Adelante Andalucía, a Pilar González, y Por Andalucía, a Sergio Cedena.

A continuación, se procederá a la elección, en su caso, de los miembros del Consejo Audiovisual de Andalucía. El PP-A ha propuesto como consejeros a Domingo del Postigo (actual presidente), Mateo Rísquez, Pilar Jimeno y a Andrés Muriel; el PSOE-A, a Manuel Vargas y Patricia Godino; Vox, a Luis Blasco Sáenz-Messía; Adelante Andalucía, a Macarena Hernández, y Por Andalucía, a María Cruz Tornay.

El Pleno también elegirá, en su caso, a la persona titular de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. PP-A y Vox han propuesto para el cargo a Ana María Vielba, actual secretaria general del Consejo Audiovisual.

Todos estos cargos tienen que ser elegidos por el Pleno del Parlamento por unas mayorías cualificadas. La Ley 18/2007 de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) establece que la elección del director general será, en primer término, por dos tercios de los 109 parlamentarios que componen la Cámara, 73 votos favorables, mientras que si en primera votación no sale elegido su designación será por mayoría de tres quintos, 65 votos afirmativos.

La Ley 2/2019 de modificación de la Ley 18/2007 de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de la Ley 1/2004 de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía establece que "en caso de vacante o cese, dimisión o cualquier circunstancia del director general, salvo lo establecido en el apartado b) del artículo 16.1, será el Parlamento por mayoría de tres quintos el que elija al nuevo director general en el plazo máximo de un mes".

En el caso de los integrantes del Consejo de Administración de la RTVA y de los miembros del Consejo Audiovisual la fórmula de designación es mayoría de tres quintos.

La jornada del pleno del miércoles también incluye las comparecencias de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, sobre planificación e iniciativas a desarrollar por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la nueva legislatura; del vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, sobre las medidas de coordinación con los órganos judiciales para activar una respuesta pública antes del lanzamiento de la vivienda habitual, y del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrolllo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

En la jornada del jueves 22 de octubre, se desarrollará la sesión de control al Consejo de Gobierno, que incluye las preguntas de los portavoces parlamentarios al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a partir de las 12,00 horas. Moreno responderá sobre "políticas para seguir mejorando el bienestar de Andalucía" (PP-A); modelo de sociedad y prioridades del Gobierno andaluz (PSOE-A); oportunidades de futuro de los jóvenes andaluces (Vox); bienestar de los andaluces (Adelante Andalucía), y sobre derecho a una vivienda digna (Por Andalucía).

Al término de la sesión de control, se procederá al debate sobre la creación de una comisión de investigación relativa a la gestión del sistema de detección precoz de cáncer del Sistema Andaluz de Salud y sus posibles "responsabilidades políticas", a propuesta de PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

La sesión plenaria se cerrará con el debate de tres proposiciones no de ley, una de Vox sobre estado de la vivienda en España y dos del PP-A sobre medidas para la defensa del sector agrario andaluz y sobre "incumplimientos, retrasos y decisiones del Gobierno de España que han ocasionado perjuicios a Andalucía".