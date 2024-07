Martín (PP-A): "El PSOE impide con su muro aprobar otro sistema de financiación que no nos cueste 1.500 millones al año"

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha esgrimido este miércoles el voto en contra de su formación en el Pleno del Congreso de los Diputados a la senda de déficit y el techo de gasto planteados por el Gobierno de España en lo "difícil que es respaldar" a alguien que "castiga sistemáticamente a Andalucía"; para ello ha puesto como ejemplo el debate suscitado en torno al sistema de financiación de las comunidades autónomas, "dado que el actual nos cuesta al año 1.500 millones de euros".

Así lo ha expresado en una rueda de prensa celebrada en la Cámara autonómica donde ha abordado varios asuntos de actualidad, entre ellos, la senda del déficit. "El Gobierno central se echaba las manos a la cabeza por el rechazo a esa propuesta cuando no se han dignado a sentarse, ni con las comunidades autónomas, ni con el PP a decirles una sola palabra de por dónde iba a ir ese plan para afrontar la senda del déficit".

"Parece que solo el presidente andaluz, Juanma Moreno, tiene alguna intención de entenderse con Pedro Sánchez, mientras que al contrario no sucede. Lo demuestra el que no dé un solo paso adelante para formalizar un nuevo sistema de financiación autonómica. El actual nos cuesta 1.500 millones de euros al año a todos los andaluces, y por parte del Partido Socialista se mantiene el muro levantado que impide que afrontemos y se apruebe un nuevo sistema", ha añadido Martín.

El portavoz del grupo parlamentario popular también se ha referido a que "ni siquiera entienden --los socialistas-- que hay informes de la Airef de este mismo año sobre ejecución presupuestaria, sobre deuda pública, sobre gasto de las administraciones, que alertan que esto es insostenible y que en 2024 va a ser necesario un ajuste de más de 10.700 millones de euros".

"Evidentemente, el Partido Popular no va a aprobar este sinsentido, que, además, tiene una base que creo que todos y cada uno de los españoles y de los andaluces tienen perfectamente calada: Pedro Sánchez a estas alturas le da exactamente igual la senda del déficit y el nuevo sistema de financiación autonómica, lo único que le importa es contentar a sus socios catalanes independentistas para seguir sentados en el sillón de la Moncloa".

Al respecto, "no vamos a participar de eso y no vamos a ayudar a Sánchez a mantenerse en esa situación, que no es la que más interesa a Andalucía, como sí lo es la Conferencia de Presidentes", ha abundado el portavoz del PP-A en la Cámara andaluza.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

"El presidente Juanma Moreno ha planteado un recurso al Tribunal Supremo para que Sánchez cumpla con su obligación de convocar cada seis meses la Conferencia de Presidentes. ¿Por qué no lo hace? A lo mejor porque en su estado de egocentrismo constante, en su costumbre de estar rodeado de aduladores, no quiere sentarse en una mesa de 17 presidentes en la que solo hay tres de su partido".

Martín ha recordado que, "pese a que su obligación es convocarla", después de que Moreno y otros presidentes "lo hayan reivindicado por escrito y en varias ocasiones", hasta una docena --cuando la norma exige que al menos sean diez--. De este modo, "llegados a este punto, evidentemente, vamos a tener que recurrir a instancias judiciales para que cumpla su obligación, porque ya no podemos seguir esperando más".

"¿No le parece importante a Pedro Sánchez sentarse con los presidentes autonómicos ante una situación como la que hay en torno al problema de la inmigración?", ha afirmado. Al hilo de este tema, Martín ha querido dejar claro que "no es alguien más sensible quien apoya esta ley de extranjería y menos sensible quien no la apoya, sino que es más responsable quien no la apoya y más irresponsable quien lo hace, puesto que no se pueden apoyar textos que no van acompañados de una financiación adecuada".

Por lo tanto, "el relato de los buenos y los malos, de nuevo, se le cae a Pedro Sánchez. Lo que tiene que hacer es hacer una planificación seria acompañada de dinerito, porque esta cuestión, como casi todas, se afronta con dinero". Así que, "en vez de tantas lágrimas de cocodrilo con este asunto, lo que hay que hacer es comprometerse presupuestariamente con las comunidades autónomas, para que, entre todos, podamos afrontar un problema gravísimo", ha concluido.