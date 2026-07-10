Martirio estrenará nuevo espectáculo en la próxima edición de Flora en Córdoba

La artista Martirio. - FLORA

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de las Flores, Flora, ha anunciado este viernes que una de las actividades que tendrá lugar en su próxima edición, que se celebra del 12 al 22 de octubre, será el estreno del espectáculo específico 'La flor cantada', de la conocida cantante Martirio.

Según ha informado Flora en una nota, la artista, acompañada al piano por Jesús Lavilla, ha creado dicho espectáculo específico para Flora, por encargo del festival, en el que interpretará canciones en las que el mundo vegetal tendrá una presencia especial. Con este anuncio, Flora avanza una de sus actividades más destacadas para 2026, con la idea de abrir boca antes de presentar toda la programación en septiembre.

El espectáculo 'La flor cantada' se podrá ver el 17 de octubre a las 20,00 horas en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. La entrada al recital será gratuita, previa reserva a través de la web del festival. El acceso a la reserva de entradas se abrirá próximamente (el festival informará del día y hora exactos a través de su newsletter y redes sociales).

Este recital supone, además, todo un acontecimiento para los seguidores de la artista, ya que la gran mayoría de canciones que interpretará Martirio serán temas no cantados por ella en público hasta el momento.

La cantante onubense no es solo una de las mejores cantantes españolas de las últimas décadas --capaz de hacer suyo cualquier repertorio que elija-- si no que es una auténtica investigadora de la música, una folclorista que logra encontrar sorprendentes conexiones entre cultural y tradiciones dispares.

En 'La flor cantada' habrá bolero, tango y copla. El público descubrirá cómo artistas de distintas épocas y universos han recurrido a rosas, nardos, naranjos o amapolas para contar sus historias de amor, nostalgia, recuperación o desasosiego. La artista también comentará los temas elegidos, sus porqués y sus interpretaciones, las flores que ocultan y sugieren. Así, la flor no solo será cantada, sino contada.

LA ARTISTA

Maribel Quiñones Gutiérrez, más conocida como Martirio, nació en Huelva en 1954. En la década de los 80 formó parte del grupo Jarcha y, posteriormente, de Veneno, junto a Pata Negro y Kiko Veneno. En 1986 publica su primer disco, producido precisamente por Kiko Veneno: Estoy mala. A partir de ahí comienza la carrera de una artista en constante evolución, pionera en la recuperación y actualización de joyas de la música popular española y sudamericana.

Martirio se define a sí misma como "una especie de arqueóloga musical". Su imagen enigmática y sofisticada es la tarjeta de presentación de una artista viva, siempre curiosa, a ras de suelo, moderna y vanguardista. El lenguaje musical de Martirio empieza a desarrollarse y a crearse a través de cada uno de sus diversos trabajos discográficos, en un amplio espectro de músicas y géneros distintos que ha fusionado con naturalidad.

Ha colaborado con músicos de las más diversas tendencias y estilos (Kiko Veneno, Chavela Vargas, Lila Downs, Silvia Pérez Cruz, Arcángel, Miguel Póveda y Ojos de Brujo, entre otros), ha trabajado como actriz o presentadora en cine, televisión, radio y teatro, ha escrito el libro 'La vuelta a Martirio en cuarenta trajes' --así como numerosos artículos para periódicos y presentaciones culturales--, y ha actuado con éxito en países de todo el mundo.

Entre sus últimos trabajos discográficos destaca 'De un mundo raro (cantes por Chavela)', 'Martirio 30 años' o 'A bola de nieve', tres discos que se suman a su amplía discografía con éxito como 'Estoy Mala', 'Coplas de Madrugá', 'Mucho Corazón', 'Cristalitos Machacaos' o 'Flor de piel'.

Asimismo, ha recibido numerosos galardones por su trabajo como el Premio Nacional de las Músicas Actuales (Ministerio de Cultura, 2016), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (Ministerio de Cultura, 2019), la Medalla de Andalucía (2004), el Premio a la Trayectoria en Fusión Flamenco (Premios Latino, 2024), y una nominación a las Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional (2002).