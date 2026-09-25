Martos (Jaén) acogerá la Jornada Anual de la Asociación Grupo de Ciudades Españolas del Sector Automoción y Componentes

Participantes en la reunión preparatoria de la Jornada Anual de la Asociación Grupo de Ciudades Españolas del Sector Automoción y Componentes - ANDALTEC

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sede del Centro Tecnológico Andaltec, en Martos (Jaén), ha acogido la reunión de coordinación para la organización de la III Jornada Anual de la Asociación Grupo de Ciudades Españolas del Sector Automoción y Componentes (Aceac), que se celebrará en la localidad marteña el próximo 10 de noviembre.

El encuentro ha contado con la presencia del vicepresidente de ACEAC y alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez; el alcalde de Martos, Emilio Torres; el presidente de la Fundación Andaltec, Francisco Cazorla; y el gerente de Andaltec, Daniel Aguilera, entre otras autoridades.

Bajo el título 'La Alianza Europea sobre el Vehículo Autónomo y Conectado (ECAVA): una perspectiva local', este congreso nacional profundizará en el papel determinante que deben desempeñar las ciudades industriales en la implantación del vehículo conectado, definido por software y autónomo.

Durante su intervención, el presidente de Andaltec, Francisco Cazorla, ha enmarcado la celebración de esta III Jornada Anual en un contexto complejo para el sector, recordando que "España fabricó el año pasado algo más de 2,2 millones de vehículos, más de un cuatro por ciento menos que el año anterior, y este año volverá a cerrar a la baja".

Asimismo, Cazorla ha hecho hincapié en el impacto directo sobre la industria auxiliar al señalar que "cuando cae la producción, los primeros en notarlo son los proveedores: los fabricantes de componentes, que aportan tres de cada cuatro euros del valor de un coche, encadenan dos años de caída en su facturación".

Ante este escenario de transformación hacia el vehículo eléctrico y conectado, ha apelado a la unidad de acción afirmando que "ninguna empresa, ninguna ciudad y ninguna institución puede afrontar esta transformación en solitario; necesitamos que administraciones, centros tecnológicos y empresas trabajemos juntos".

Finalmente, ha reivindicado el potencial de la comarca destacando que "casi cuatro de cada diez empleos aquí son tecnológicos" y que "Martos está preparada para liderar esta conversación", al tiempo que ha garantizado que el Patronato de Andaltec "seguirá poniendo toda su capacidad tecnológica al servicio de este tejido productivo".

El alcalde de Martos ha explicado que este encuentro ha servido para sentar las bases de lo que será el próximo congreso. "Martos forma parte de ACEAC y aquí contamos con grandes referentes en la industria del automóvil", ha dicho el primer edil.

Por su parte, el vicepresidente de ACEAC ha avanzado que "será un evento único en el mundo" ya que se va a recibir a "los mejores fabricantes de automóviles y componentes del sector, entre ellos, Anfac y Sernauto, que agrupan a las principales marcas".

La jornada del próximo mes de noviembre congregará en Martos a líderes municipales, representantes institucionales y directivos de los principales fabricantes de automoción y componentes, reafirmando el compromiso del municipio y de Andaltec con el futuro y la competitividad de la industria española.