Martos (Jaén) celebra la XIII Muestra de Dulces Conventuales del 5 al 8 de diciembre con productos de monjas de clausura

Cartel de la XIII Muestra de Dulces Conventuales. - OBRA SOCIAL NAZARETH

JAÉN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Martos acoge, entre el 5 y el 8 de diciembre, la XIII Muestra de Dulces Conventuales, donde se podrá adquirir una selección de estos productos artesanos elaborados por monjas de clausura de diversas provincias andaluzas.

La Obra Social Nazareth de la Hermandad de la Santa Vera Cruz, con la colaboración de la parroquia de San Francisco de Asís, organiza esta cita, que da a conocer esa labor y "es clave para la supervivencia de los monasterios".

Coincidiendo con el puente de la Inmaculada, la muestra estará abierta en los salones parroquiales de San Francisco, en la plaza de la Fuente Nueva de Martos en horario de 12,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 20,30 horas.

Esta iniciativa reúne una selección de los dulces que elaboran las monjas de clausura andaluzas. En esta decimotercera edición, participan cinco cenobios de tres provincias andaluzas: Trinitarias, de Martos; Comendadoras, de Granada; Concepcionistas Franciscanas, de Osuna, y Clarisas, de Granada (Encarnación) y de Alcalá de Guadaíra.

Llegarán con más de medio centenar de productos diferentes, en una oferta que incluye "una importante variedad de dulces de chocolate, mantecados y polvorones, después de la demanda de los últimos años". Asimismo, se dispondrá de magdalenas, bizcochos, algunos de ellos sin azúcar o sin gluten para llegar a nuevos consumidores, según ha informado la organización.

"Los productos estrella volverán a ser los tocinos de cielo, las tejas, los borrachuelos, las trufas, los manchegos o los dulces marroquíes; los cuales se suelen agotar en los primeros días porque son dulces exquisitos y muy demandados", ha añadido.

Ha destacado, además, que son productos elaborados con materias primas no industriales, la mayoría humildes y sencillas, como harina, azúcar, aceite, ajonjolí, miel, almendras, cacao, nueces o avellanas.

"Pero el secreto del porqué superan los siglos como referentes de la repostería de calidad reside en valores intangibles: la virtud, el amor, el tiempo que le dedican y un perfecto equilibrio entre los ingredientes, que dan como resultado creaciones totalmente artesanales y permiten mantener vivos al paladar los sabores de recetas centenarias", ha afirmado.

La muestra es clave para la supervivencia de los monasterios, no sólo porque se trata de las ventas más importantes del año, sino porque posibilita una promoción que permite llegar a públicos que, de otra manera, probablemente, desconocerían su existencia.

En todo caso, ha puesto de relieve que estos productos se pueden comprar en el torno de sus conventos durante todo el año, desde los dulces navideños hasta los pestiños y torrijas en Cuaresma y magdalenas u otros dulces todos los meses.

Por otra parte, junto a la XIII Muestra de Dulces Conventuales, durante estas jornadas se podrá encontrar en el mismo emplazamiento el Mercadillo Artesanal que se expone para colaborar con la Obra Social Nazareth de Martos.