Martos (Jaén) fija para el 24 de noviembre la apertura de su Centro de Atención a Trabajadores Temporeros

MARTOS (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Inmigración de Martos (Jaén) ha fijado para el 24 de noviembre la apertura del Centro de Atención a Trabajadores Temporeros, una fecha, que tal y como ha indicado el alcalde, Emilio Torres (PSOE), que podrá moverse dependiendo de la meteorología y de que haya personas durmiendo en las calles esperando a encontrar trabajo en la recogida de la aceitua.

"El objetivo es dignificar y humanizar las condiciones de las personas que vienen buscando trabajo y que no tienen alojamiento. Queremos que sean las mejores posibles", ha afirmado el alcalde, que ha detallado que en la reunión de la comisión se ha puesto en común "cada uno de los recursos para saber con lo que contamos para abordar la campaña".

En esta línea, se ha destacado que el Centro de Atención a Trabajadores Temporeros de Martos ha sido sometido a una reforma para adecuarlo a la normativa vigente. De hecho, ya está en proceso de acreditación y será el segundo en la provincia, tras el de la capital, en conseguirlo.

El albergue de temporeros de Martos cuenta con 29 plazas, 24 para hombres, cuatro para mujeres y una adaptada. Además, se ofrecerá servicio de desayuno, cena y lavandería. El punto de información ubicado en la estación de autobuses permanecerá abierto de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas. Será atendido por el mediador de Jaén Acoge. Por la tarde, se refuerza la atención en un horario de 16,00 a 20,00 horas.

Es en este punto donde el alcalde ha reclamado más recursos a la Junta de Andalucía, ya que cada año "se sufren recortes" y "van mermando año tras año y ese esfuerzo que tenemos que hacer va a la espalda de los impuestos de los ciudadanos de Martos". "Exigimos que no haya recortes y que haya recursos crecientes y suficientes para que este dispositivo se mantenga", ha dicho el alcalde, que ha advertido que si se mantiene la merma de recursos, "llegará el día en que desaparezca o no se pueda prestar por insuficiencia de medios".

"A la Junta se le llena la boca de decir que lo están haciendo todo bien y que aumentan los presupuestos, pero en la práctica vemos que en cada caso en particular estamos teniendo problemas porque cada vez llega menos dinero", ha denunciado Torres.

Por último, ha agradecido su implicación a los miembros de la Comisión Local de Inmigración: Cruz Roja, Asaja, Cáritas Interparroquial, Policía Local, cooperativas, centro de salud, Guardia Civil, SAE, el mediador del punto de información (Jaén Acoge) y sindicatos.