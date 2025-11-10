Martos (Jaén) pide revisar los criterios ambientales de las plantas de biogás y biometano y anuncia una comisión local

MARTOS (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Martos (Jaén) ha solicitado que se revisen los criterios ambientales de las plantas de biogás y biometano, al tiempo que ha anunciado una consulta pública previa, la modificación de su planeamiento urbanístico y la creación de una comisión local de seguimiento.

Así lo ha indicado el alcalde, Emilio Torres (PSOE), quien ha comparecido este lunes para trasladar la posición institucional ante los proyectos de plantas de biogás o biometano previstos en el término municipal.

Unas iniciativas sobre las que ha subrayando la necesidad de que cumplan las máximas garantías ambientales, sociales y sanitarias, según ha informado el Consistorio marteño.

Torres ha explicado que actualmente una de las plantas proyectadas en el municipio tiene ya un dictamen sobre la Autorización Ambiental Integrada por parte de la Consejería de Medio Ambiente, "que previsiblemente se convertirá en definitiva en los próximos días"; otra se encuentra aún en tramitación y una tercera ha mostrado su interés en instalarse, aunque el proyecto no ha sido presentado formalmente.

"Martos apoya las energías renovables, pero no a costa de la salud ni de la tranquilidad de sus vecinos y vecinas. El olor y la calidad del aire tienen un efecto directo en la calidad de vida, en la agricultura, en el turismo y en el desarrollo de nuestro municipio. No medirlos es cerrar los ojos a un problema real", ha afirmado.

Por ello, el Ayuntamiento solicitará formalmente a la Junta de Andalucía que revise los criterios de evaluación ambiental e incorpore la medición obligatoria de todos los parámetros de impacto, incluyendo los olores y las emisiones difusas, además de valorar la suspensión temporal de las tramitaciones en curso hasta que se garanticen todas las condiciones técnicas y sanitarias necesarias.

Igualmente, ha anunciado la revisión de las normas que regulen la futura instalación de este tipo de plantas. Será mediante una modificación del planeamiento urbanístico, tanto en suelo urbano como rústico, que "reforzará el control urbanístico, ambiental y sanitario dentro de las competencias locales".

Esta revisión del planeamiento, según ha añadido, establecerá criterios claros de ubicación, distancias mínimas, protocolos de seguimiento y medidas preventivas que aseguren la convivencia vecinal y la protección del entorno.

"No se trata de frenar la innovación, sino de ordenarla y dotarla de garantías. Queremos que cualquier proyecto que llegue a Martos lo haga con transparencia, participación ciudadana y reglas claras", ha afirmado el alcalde.

Junto a ello, ha hablado de la apertura de una Consulta Pública y la creación de una comisión local de seguimiento con representación política, técnica y ciudadana "y con invitación abierta a la Junta de Andalucía".

AGENDA

El regidor ha explicado que, durante esta semana, el Ayuntamiento desarrollará "una agenda institucional específica para abordar este asunto con transparencia, participación y rigor técnico". Empezará con la convocatoria, este martes, de la comisión municipal extraordinaria especial de trabajo con los grupos políticos de la Corporación, técnicos municipales y se pedirá la asistencia de representantes de la Junta "con el fin de analizar la situación actual de los proyectos y coordinar las actuaciones administrativas".

El día 12 de noviembre tendrá lugar una comisión municipal extraordinaria, con participación de todos los grupos políticos, para estudiar los informes técnicos disponibles y preparar el acuerdo institucional que se elevará al pleno.

Finalmente, el jueves 13, el Ayuntamiento celebrará un pleno extraordinario en el que se debatirá y aprobará una moción institucional que recogerá los acuerdos adoptados y las peticiones formales que se trasladarán al Gobierno andaluz.

MAPA

Este documento, consensuado con los grupos municipales, solicitará a la administración autonómica la publicación del mapa autonómico de plantas de biogás en tramitación, la revisión de las ubicaciones y la aprobación de una normativa específica que regule distancias, estudios de olor, impacto en la salud y participación de los ayuntamientos en el control de estas instalaciones.

"Nuestro compromiso es claro: defender el interés general, la salud pública y el equilibrio ambiental de Martos. Queremos avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, pero siempre con garantías y transparencia", ha asegurado el alcalde.

Con esta hoja de ruta, el Ayuntamiento "refuerza su compromiso con la colaboración institucional y la sostenibilidad, y reitera su disposición a trabajar conjuntamente con la Junta de Andalucía para encontrar soluciones equilibradas y seguras que protejan la salud, el medio ambiente y el bienestar de la ciudadanía".