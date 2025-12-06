Martos (Jaén) ya tiene ordenanza sobre patinetes eléctricos y se sitúa a la vanguardia en su regulación en la provincia

Imagen difundida por el Ayuntamiento de Martos con los principales puntos de la ordenanza sobre patinetes eléctricos. - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

El municipio jiennense de Martos ya cuenta con una ordenanza sobre el uso de vehículos de movilidad personal (VPM), de manera que se sitúa a la vanguardia en la provincia en la regulación de los patinetes eléctricos.

Con ella, se busca, fundamentalmente, incrementar la seguridad vial y la convivencia respetuosa entre los usuarios de las vías y los distintos medios de transporte, según ha explicado a Europa Press el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Cortés.

En este sentido, ha aludido a la rápida proliferación en las zonas urbanas de los patinetes eléctricos sin que, en muchos casos, se conozca toda la información necesaria para un uso correcto.

De ahí, que la ordenanza pretenda aclarar diversas cuestiones, desde normas de circulación aplicables o comportamientos prohibidos cuando se circula con ellos a requisitos, derechos y obligaciones. Y ello, según ha apuntado el edil, "especialmente, entre los jóvenes", que "suelen ser quienes más utilizan y los que menos conocimiento tienen de las normas".

El Ayuntamiento de Martos aprobó definitivamente la normativa el 30 de octubre y, una vez publicada a finales de noviembre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), está prevista su entrada en vigor en esta próxima semana.

Entre los puntos que recoge, está que solo se puede conducir un VPM a partir de los 15 años y solo puede ir una persona en el vehículo con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Además, se prohíbe circular por las aceras y no se puede llevar auriculares puestos ni hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce.

Son obligatorios casco y timbre, así como catadióptricos (reflectantes) y luces delantera y trasera, mientras que se recomienda llevar ropa reflectante durante la noche o con visibilidad reducida. Los usuarios de los patinetes eléctricos deberán tener también un seguro obligatorio.

Para informar sobre esos puntos principales, el Ayuntamiento ha impulsado una campaña de divulgación en redes sociales y desde la Policía Local, una vez entre en vigor, se harán "controles en lugares específicos, donde se sabe que son más utilizados, como a la salida de los institutos".

"Se trata de ir informando, no de denunciar a la primera, pero sí ir concienciando", ha destacado Cortés, quien ha recordado, no obstante, que la ordenanza recoge sanciones y se aplicarán en caso de observarse reincidencia.

El concejal ha incidido en la necesidad de adaptarse a esta "nueva movilidad, en la que la gente joven ha entrado con mucha fuerza porque es un vehículo que utilizan con mucha facilidad y que es asequible". De ahí que, al margen de "una regulación que más temprano que tarde llegará también desde la DGT", "había que regular" por seguridad y convivencia.

"Como teníamos la potestad de poder hacerlo (vía ordenanza municipal), hemos tomado cartas en el asunto y creo que, posiblemente seamos los pioneros en la provincia de Jaén", ha dicho el responsable de Seguridad Ciudadana de Martos.

OBJETIVO COMPARTIDO

Un objetivo que se comparte en otros municipios donde se trabaja en la elaboración de una ordenanza similar. Es el caso, por ejemplo de Bailén, cuyo Ayuntamiento la ha aprobado esta semana de forma inicial, consciente también de que la proliferación de patinetes eléctricos en los últimos años "ha supuesto un cambio significativo en los desplazamientos urbanos".

"Su creciente uso sin una regulación municipal específica ha generado conflictos en la convivencia entre peatones, ciclistas, conductores y usuarios de VMP, así como situaciones de riesgo para la seguridad vial y el orden público", ha apuntado el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, Bartolomé Morales. Por ello, se quiere, igualmente, "ordenar, fomentar y garantizar una movilidad segura, sostenible y respetuosa".

De su lado, el Ayuntamiento de Andújar ha impulsado una campaña especial de vigilancia y concienciación sobre el uso de patinetes eléctricos y bicicletas con el fin de mejorar la seguridad vial y proteger a peatones y viandantes ante el notable incremento de este tipo de vehículos. Se mantendrá activa durante las próximas semanas con controles específicos por parte de la Policía Local en distintos puntos de la ciudad.