Más de 100 investigadores participan en Jaén en un encuentro de LivingSoiLL sobre la salud de los suelos agrícolas

Inauguración de la asamblea del proyecto LivingSoiLL. - UJA

JAÉN 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de cien investigadores de varios países de Europa participan desde este martes y hasta el jueves en la Universidad de Jaén en el encuentro y la asamblea general del proyecto LivingSoiLL, cuyo objetivo principal es mejorar la conservación y la salud de los suelos agrícolas, situando el sector del olivar como eje prioritario de sus actuaciones.

Se trata de una ambiciosa iniciativa internacional, dotada con un presupuesto de 12 millones de euros, de los que cerca de dos millones se destinan directamente a la provincia jiennense a través del Living Lab Andaluz-LivingSoiLL.

Durante las tres jornadas de trabajo, expertos internacionales debatirán y coordinarán las próximas líneas de actuación de este consorcio europeo, "consolidando el compromiso de la comunidad científica y las administraciones en la lucha contra la degradación del suelo y el cambio climático", según ha informado la UJA.

La inauguración ha tenido lugar este martes en la antigua Escuela de Magisterio y ha contado con la coordinadora general del proyecto, la investigadora portuguesa Cristina da Conceição Ribeiro Carlos y el profesor de la UJA y coordinador del LivingLab Andaluz, Juan Manuel Jurado.

Igualmente, han intervenido la vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la UJA, María Victoria López; la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, y la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda.

López Ramón ha señalado la utilidad pública de esta iniciativa. "Vamos a demostrar que la investigación no se queda en la universidad, sino que se transfiere a la sociedad. Es un proyecto de investigación y de transferencia del conocimiento sobre un suelo que se agota, que hay que estudiar cómo se está deteriorando y cómo renovarlo", ha dicho.

Además, ha expresado el "orgullo" que supone para la Universidad de Jaén el hecho de demostrar que no solo genera ciencia, sino que también "colidera la transformación hacia una agricultura sostenible en Europa".

Cristina da Conceição Ribeiro Carlos ha explicado que en el macroproyecto LivingSoiLL participan socios de seis países europeos y que el encuentro sirve para propiciar el intercambio entre los cinco laboratorios vivos (Living Labs) de la iniciativa.

"Tenemos problemas comunes como la erosión, particularmente en Portugal y España. La utilización de tecnología nos permite monitorizar de forma muy rápida estos impactos mediante el uso de satélites y de drones, calibrados con información de campo", ha afirmado.

Juan Manuel Jurado ha desgranado los objetivos prácticos en los que ya se trabaja mediante el uso de inteligencia artificial para simplificar las labores del sector y proteger su viabilidad económica.

"Queremos armonizar soluciones que sean realidades en el campo y que el agricultor pueda aplicar para simplificar su tarea. Estos problemas se tienen que analizar desde la dimensión medioambiental, social y económica; la renta de los agricultores la tenemos también que poner en valor y protegerla en los años difíciles", ha subrayado.

RECURSO ESTRATÉGICO

Por su parte, la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha aludido al valor de los suelos agrícolas como recurso estratégico para avanzar en la productividad de las explotaciones, la sostenibilidad de los sistemas agrarios y la adaptación al cambio climático.

"LivingSoiLL representa una magnífica oportunidad para avanzar en soluciones innovadoras, sostenibles y basadas en el conocimiento", ha resaltado Aranda, quien ha aplaudido la labor colaborativa de diferentes administraciones en torno a este proyecto que lidera la Universidad de Jaén.

Al hilo, ha apuntado que, "con más de un centenar de investigadores, la capacidad de la UJA para transferir conocimientos al sector productivo constituye un activo fundamental para seguir avanzando hacia una agricultura más competitiva, resiliente y sostenible". "Unimos esfuerzos para que esta innovación llegue al campo y se traduzca en beneficios reales para nuestros agricultores y ganaderos", ha apostillado.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático también ha hablado de la relevancia de esta iniciativa, en la que la Administración provincial participa "apoyando activamente a los actores claves del sector oleícola, a las instituciones y aplicando de forma directa los resultados científicos" en sus propias políticas.

"La pérdida de suelo es un problema que afecta gravemente a nuestra provincia, por eso tenemos que actuar de manera urgente", de ahí que consideramos que este proyecto "es una herramienta estratégica que está demostrando cómo la innovación y las prácticas sostenibles pueden transformar la salud de nuestros suelos, consiguiendo además una rentabilidad mayor para nuestro olivar", ha asegurado Uceda.

EL PROYECTO

El proyecto LivingSoiLL tiene como propósito promover y mejorar la salud del suelo en los cultivos mediterráneos. Para lograrlo, apuesta por el intercambio de innovación, base científica y el desarrollo de prácticas sostenibles directamente aplicables al terreno, con especial atención al ecosistema del olivar, un sector clave para la economía y el medio ambiente de la provincia de Jaén y del resto de la cuenca mediterránea.

Su nombre completo es Healthy Soil for Permanent Crops Living Labs (Laboratorios Vivos de Suelo Sano para Cultivos Permanentes). Es una acción de investigación e innovación financiada por la Unión Europea dentro de las prestigiosas Misiones de la UE: Soil Deal for Europe (Un Pacto por el Suelo para Europa).

Se trata de un proyecto de gran envergadura a largo plazo, con una duración total de 54 meses, desde junio de 2024 hasta noviembre de 2028.