Más de 10.000 personas disfrutaron en Jaén de La Noche en Blanco 2026

Entrega de premios del Rally Fotográfico Noche en Blanco 2026. - UJA

JAÉN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.000 personas disfrutaron de la edición de 2026 de La Noche en Blanco, celebrada el pasado 15 de mayo en el centro histórico de Jaén con más de 80 actividades entre intervenciones artísticas, musicales y otras propuestas culturales.

Un dato que, en el marco de la entrega de premios e inauguración de la exposición del Rally Fotográfico Noche en Blanco 2026, ha ofrecido este viernes Marta Torres, vicerrectora de Cultura de la Universidad de Jaén, institución coordinadora y organizadora de este evento junto con la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Jaén.

"Se trata de un balance extraordinariamente positivo, consolidando un éxito masivo que ha superado todas nuestras expectativas: más de 10.000 asistentes llenaron las calles, las plazas y los espacios monumentales de la capital del Santo Reino el pasado mes de mayo", ha valorado.

La vicerrectora ha destacado que "este hito histórico no habría sido posible sin una premisa fundamental: la suma de voluntades". En este sentido, ha señalado que La Noche en Blanco es "reflejo de una alianza estratégica impecable" entre la UJA, el Ayuntamiento de Jaén, la Diputación y la Junta de Andalucía.

"Esta perfecta sintonía institucional, unida al esfuerzo incondicional del profesorado de la UJA, los colectivos culturales, los artistas y, por supuesto, patrocinadores esenciales como el Grupo Avanza y colaboradores como Afojaen, demuestra que cuando caminamos juntos, el patrimonio y la cultura se transforman en el motor más potente para dinamizar nuestra tierra", ha dicho.

Una colaboración que Torres espera que siga dando sus frutos, con la próxima edición de La Noche en Blanco, para la que ha precisado fecha: el 14 de mayo de 2027.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

Respecto a la muestra, su inauguración ha contado también con el vicedecano del Colegio de Arquitectos, Alfonso Mollinedo; el delegado Territorial de Turismo, Cultura y Deportes, José Ayala; la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco; Pedro Esteban Cámara, de Afojaen, y Manuel Rubia, de Grupo Avanza.

La vicerrectora ha recordado que el Rally fotográfico Noche en Blanco 2026 --organizado en colaboración con la Agrupación Fotográfica Santo Reino y el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén con el patrocinio de Avanza-- tenía como objetivo fomentar la creación artística e incentivar la participación en esta fiesta de la cultura de Jaén a través de fotografías de sus actividades.

"Son el testimonio vivo de cómo la ciudadanía se apropia del patrimonio a través del arte, en concreto, a través del objetivo de las cámaras y terminales móviles de los participantes, capturando la arquitectura, la luz y la sintonía del entorno urbano, lo que nos permite asistir a una crónica visual del casco antiguo de Jaén en plena ebullición cultural", ha apuntado sobre las imágenes de la exposición.

Además, ha dado la enhorabuena a los premiados y a todos los fotógrafos seleccionados por plasmar "esos momentos efímeros y únicos". En esta segunda edición, el Premio Noche en Blanco, dotado con 200 euros, ha sido para Julio Cruz; mientras que el Premio Avanza, dotado con la misma cantidad y destinado a valorar la arquitectura y el entorno urbano, ha recaído en Pilar Mena.

Por su parte, el Premio Especial Estudiante UJA, dotado con 100 euros, ha sido para Celia Contreras. Además, el jurado del certamen ha concedido una mención especial a Enrique Barrero.