Más de 106.000 jóvenes de Andalucía nacidos en 2008 pueden solicitar el Bono Cultural Joven 2026 desde este lunes

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SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 106.000 andaluces nacidos en el año 2008 pueden solicitar desde este lunes, 22 de junio, el Bono Cultural Joven, programa impulsado por el Ministerio de Cultura que arranca ahora su quinta edición.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado las novedades del Bono Cultural Joven en un acto celebrado este lunes en el Teatro Valle-Inclán en Madrid. Por primera vez, a partir de esta edición el Bono Cultural Joven se podrá destinar también la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

Según valoran desde el Gobierno en una nota, esta ampliación en los productos y actividades disponibles a través del Bono "responde a la voluntad de fomentar la creatividad como parte del desarrollo de las personas jóvenes, así como fomentar la cultura desde un rol más activo y participativo".

"Ampliamos el horizonte del Bono Cultural Joven porque queremos que no solo sirva para acceder a la cultura, sino también para hacer cultura, porque la cultura no es únicamente consumo, es también práctica, creatividad, participación, comunidad y desarrollo personal", ha manifestado en esa línea Ernest Urtasun.

Desde este lunes, 22 de junio, las personas nacidas en 2008 pueden solicitar esta ayuda de 400 euros eligiendo, por primera vez, entre dos modalidades. En una de ellas se podrá destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural --en modalidad presencial y en línea--, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

En la otra modalidad referida se podrán repartir los 400 euros de la ayuda entre varias áreas, entre las que figuran la de 'Artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico'.

Con hasta 200 euros de ayudas contemplados, en este área se puede destinar el Bono Cultural a entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones, cursos en modalidad presencial sobre materias relacionadas con la cultura, festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, instrumentos musicales, partituras musicales, cámaras fotográficas y programas informáticos orientados específicamente a la producción, creación y práctica creativa.

Otra de las áreas incluida en esta segunda modalidad es la de 'productos culturales en soporte físico', en las que se pueden destinar hasta 100 euros del Bono para libros, revistas, prensa u otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y CDs.

Y otros 100 euros del Bono se pueden destinar al área de 'Consumo digital o en línea', que contempla "suscripciones a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, libros digitales, canciones o álbumes digitales a través de plataformas de venta de música, suscripción para descarga de archivos multimedia --incluyendo pódcast--, cursos en línea sobre materias relacionadas con la cultura y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas".

Además, desde el Ministerio de Cultura "se está trabajando activamente para que el Bono Cultural Joven sea más accesible y llegue a los sectores de población más vulnerables".

Para ello, ha establecido una colaboración con la Plataforma del Tercer Sector, con el objetivo de que "dé apoyo en la difusión de la actual convocatoria del Bono Cultural Joven y ayude a los jóvenes de estos sectores de población a realizar el trámite de solicitud".

SOLICITUDES

Para solicitar el Bono Cultural Joven 2026, las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este año han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web 'https://bonoculturajoven.gob.es/' hasta el próximo 31 de octubre.

Será imprescindible que, previamente, los interesados obtengan una de estas tres formas de identificación digital, mediante 'Cl@ve' con registro básico --que se puede solicitar y obtener por videollamada--, Cl@ve con registro avanzado --de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años--, o bien el Certificado digital.

Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

A esta ayuda tienen derecho los jóvenes que cumplan 18 años en 2026 que sean de nacionalidad española, posean residencia legal en España, sean solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros ex tutelados.

POTENCIALES BENEFICIARIOS EN ANDALUCÍA

Según datos del Instituto Nacional de Estadística citados por el Gobierno, se trata de 106.305 potenciales beneficiarios en Andalucía, de los 561.459 en todo el país.

Por provincias, son 9.782 en Almería, 15.546 en Cádiz, 8.883 en Córdoba, 11.238 en Granada, 6.572 en Huelva, 7.097 en Jaén, 21.240 en Málaga y 25.947 en Sevilla.

SOBRE EL BONO CULTURAL JOVEN

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en los establecimientos adheridos, 3.952 en toda España, 835 de ellos en Andalucía.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. Está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura, y cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.607 personas en toda España. En 2023, la cifra ascendió a 323.668. En 2024 fueron 334.435 los beneficiarios, mientras que, en su cuarta edición, en 2025, fueron 363.054 jóvenes quienes disfrutaron de esta ayuda.

En total, en estos cuatro años de vida del Bono Cultural Joven, el número de jóvenes beneficiarios alcanza ya la cifra de 1.298.764 personas.

NUEVA IMAGEN

La edición de 2026 del Bono Cultural Joven estrena, además, nueva imagen y campaña de publicidad institucional. La nueva campaña, que lleva por lema 'La cultura la haces tú', parte del concepto de que la cultura "está viva y cada generación construye la suya de forma colectiva, ya sea creándola, consumiéndola o compartiéndola".

Con un lenguaje inspirado en el de las redes sociales, se dirige al público joven mostrando una cultura "diversa, plural, a veces sorprendente, que va más allá de lo canónico, que puede surgir en los lugares más inesperados y que evoluciona constantemente".

Apoyada en la expresión '08', un término con el que las personas nacidas en ese año se refieren habitualmente a sí mismas, la campaña del Bono está protagonizada por perfiles jóvenes que practican diferentes disciplinas culturales, desde la pintura, la música y la danza a la divulgación literaria o el 'gaming'.

El spot mezcla imágenes rodadas por un equipo profesional con material grabado por algunos de estos mismos artistas noveles en su propio entorno de creación, desde diferentes lugares del país.

Los elementos de diseño, por su parte, buscan "mostrar la variedad y diversidad de la cultura con una tipografía variable que combina diferentes pesos en cada palabra, una paleta de color vibrante y actual e iconos ilustrados que representan diferentes tipos de consumo y creación cultural", explican desde el Gobierno, desde donde han aclarado que la campaña ha sido desarrollada por Svalbard, la agencia creativa de 21gramos.