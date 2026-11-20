Archivo - Imagen de archivo del Palacio de San Telmo. - Francis J. Cano - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hasta 130 niños de los consejos de participación infantil y adolescente de Pulpí (Almería), Trebujena (Cádiz), Lucena, (Córdoba), Mengíbar (Jaén), Benalmádena (Málaga), La Rinconada y Los Corrales (Sevilla) y el consejo provincial de Huelva, han trasladado este viernes a los representantes políticos sus preocupaciones y propuestas para recordar que "sus derechos no pueden esperar".

"Cuando las decisiones se toman sin escuchar a la infancia, pueden crearse soluciones que no responden a nuestras necesidades. Queremos seguir formando parte de las decisiones y que ningún niño, niña o adolescente se quede fuera", han reclamado desde la tribuna del XVIII Parlamento Infantil de Andalucía Rosa María (16) y Marcelo (15), del consejo local de la infancia de Trebujena, según ha subrayado Unicef en una nota de prensa.

Ante esto, los consejeros infantiles han sido recibidos por la presidenta de la Cámara, Ana Mestre, el presidente de Unicef Comité Andalucía, José Sánchez, la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa y el director general de Infancia, Esteban Rendón, ambos de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, junto a representantes de los distintos grupos parlamentarios. La presidenta del Parlamento, Ana Mestre, ha dado la bienvenida a los consejeros infantiles.

"Estamos convencidos de que escucharos da lugar a mejores proyectos políticos y soluciones a vuestras necesidades", les ha asegurado.

La presidenta de la cámara les ha pedido que no tengan miedo, "que pidan ayuda y utilicen todos los recursos a su disposición para manifestar sus preocupaciones y problemas para encontrar ayuda", ha concluido.

El presidente de Unicef en Andalucía, José Sánchez, ha recordado que "cuando escuchamos a la infancia, tomamos mejores decisiones para toda la sociedad. Estamos junto a quienes representan hoy, aquí, la voz de la infancia andaluza, que reclama su derecho a ser escuchada y tenida en cuenta". Los niños y adolescentes participantes han tomado después la palabra para compartir sus propuestas y exponer sus reivindicaciones a los responsables políticos.

"Es necesario que las familias, los colegios, los ayuntamientos, las organizaciones y los gobiernos trabajen Unicef Comité Andalucía juntos" han pedido Carmen (15) y Carlos (15) de La Rinconada.

"Si defendemos que todos los niños tienen derecho a estudiar, jugar, estar protegidos y recibir atención sanitaria, debemos defenderlo para todos, no solamente para quienes viven cerca de nosotros" han afirmado.

Coincidiendo con el inicio de las celebraciones por el 80 aniversario de Unicef (11 de diciembre), los participantes en el pleno han soplado las velas y escrito sus deseos para la infancia de España y del mundo en post-it que la presidenta infantil, Carmen (13), ha entregado a los responsables públicos junto al resto de sus propuestas y reflexiones.

"Estas mochilas simbolizan los derechos de toda la infancia y los desafíos que afrontan en distintos lugares del mundo. Son las mochilas de todos los niños, hablan de vidas, de caminos recorridos y de infancias que cargan con más peso del que les corresponde" ha explicado el presidente de Unicef Comité Andalucía.

La celebración de este Parlamento llega en un momento en el que la infancia "sigue enfrentándose a importantes desafíos, algunos recientes, que condicionan su presente y sus oportunidades de futuro". Entre ellos la pobreza infantil y la desigualdad, los problemas de acceso a la vivienda, los problemas de salud mental, la necesidad de garantizar una mayor protección frente a la violencia, el acceso a una educación inclusiva y de calidad, la seguridad y el bienestar en el entorno digital y el impulso de una participación infantil real y efectiva.

Aunque se han producido avances, todavía queda mucho por hacer para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Previamente, el grupo asesor de niños de Unicef en Andalucía, ha mantenido un encuentro a puerta cerrada con representantes de los grupos parlamentarios, para compartir sus preocupaciones y prioridades de cara a la nueva legislatura.

Este grupo está formado por chicos y chicas entre 11 y 17 años con experiencia en participación que asesoran a la organización en actividades y asuntos relacionados con derechos de la infancia.

Además, en toda Andalucía se celebrarán plenos infantiles, encuentros de consejos de infancia o declaraciones institucionales, actos en los que los propios niños, niñas y adolescentes tomarán la palabra y serán protagonistas.

Decenas de centros educativos, por su parte, trabajarán contenidos de derechos de infancia a través de la actividad propuesta por el equipo de Educación de Unicef España.

80 ANIVERSARIO DE UNICEF Y LOGROS EN RIESGO

Este Día Mundial de la Infancia es también especial porque supone el inicio de la conmemoración del 80 aniversario de Unicef, el próximo 11 de diciembre. La organización nació para dar respuesta a la frágil situación de la infancia tras la II Guerra Mundial, y ocho décadas después sigue siendo necesaria para llegar a cada niño y adolescente del mundo, esté donde esté.

Unicef España celebra este día advirtiendo que los progresos para la infancia logrados en las últimas décadas, como la reducción de la mortalidad infantil, el acceso a agua segura, las coberturas de vacunación o las tasas de matriculación en la escuela, están en serio riesgo.

Los conflictos, los fenómenos climáticos extremos o la desigualdad, en un complejo contexto de recortes de la Ayuda Oficial al Desarrollo, amenazan con revertir estos logros. "Por primera vez en décadas, nos encontramos ante un grave deterioro de los progresos para la infancia, que además se enfrenta a retos relativamente recientes, como el empeoramiento de su salud mental o los riesgos que se encuentran en el entorno digital. Todo ello mientras los recortes de la ayuda internacional dificultan poder dar respuesta a estos problemas", ha explicado José María Vera, director ejecutivo de Unicef España.

"Por eso, en este Día Mundial de la Infancia, queremos poner a los niños y adolescentes más en el centro que nunca y recordar que sus derechos no son aspiraciones, son obligaciones".

UN MOMENTO DE URGENCIA PARA LA INFANCIA

En 2025, millones de niños y niñas vieron sus vidas marcadas por la violencia, la desnutrición, los fenómenos climáticos extremos y la interrupción de servicios esenciales. Más de uno de cada cinco vivía a menos de 50 kilómetros de un conflicto armado y 10 millones sufrían desnutrición aguda grave, su forma más letal, mientras Gaza y Sudán padecían hambrunas simultáneas.

Mientras, la ayuda internacional cayó un 23% respecto a 2024, el mayor descenso anual registrado, recortes que pueden poner en riesgo la atención médica básica de más de 20 millones de niños, niñas y familias, dejar sin acceso a agua y saneamiento a 11 millones de personas o evitar que 6 millones de niños y niñas más vayan a la escuela.

Ante este momento de urgencia creciente para la infancia, que ve sus derechos amenazados, Unicef recuerda que está ahí donde se la necesita, con presencia real en emergencias y conflictos, y en los lugares más vulnerables, dando respuesta a las necesidades de niños y niñas, también en nuestro país. Y ellos mismos nos recuerdan que están aquí, amenazados por la pobreza, la violencia o la explotación, pero también para hacerse oír y formar parte de la respuesta. Porque los derechos de la infancia no pueden esperar.