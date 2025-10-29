Más de 1.300 incidencias por lluvias en Andalucía dejan dos heridos en Carmona (Sevilla) y Gibraleón (Huelva)

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias que están afectando a la zona occidental de Andalucía han provocado ya más de un millar de incidencias en la región (1.346), la mayoría en la provincia de Sevilla. Este temporal ha dejado dos personas heridas de distinta consideración, una en Gibraleón, Huelva, y otra en Carmona, Sevilla.

Durante las últimas horas de la tarde, las incidencias se han desplazado hacia la zona oriental de Andalucía, siguiendo el movimiento de la tormenta, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), en una nota. En concreto, la mayor parte de los incidentes se han registrado en Sevilla (903) y Huelva (303), mientras que Córdoba ha contabilizado 45, Málaga 33, Cádiz 23, Jaén siete y Granada dos.

Las inundaciones, con 1.021 casos, son las incidencias más frecuentes atendidas por el 112, seguidas de derrumbes y caída de elementos (117), incidentes de tráfico (95) y anomalías en servicios básicos (50), entre otras.

En cuanto a los daños personales, la primera víctima ha resultado herida al caerle encima la estructura de un toldo en la calle Juan XXIII de la localidad onubense de Gibraleón. Un equipo sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (Suap) junto a efectivos del 061 se han desplazado al lugar para atender al herido que presentaba un traumatismo craneoencefálico y que ha tenido que ser reanimado por los sanitarios, que han conseguido estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

La segunda persona ha resultado herida en Torrepalma, Carmona, al derrumbarse una pared. En este caso, cuando llegaron los servicios sanitarios, el afectado ya no se encontraba en el lugar, por lo que fue trasladado por medios particulares.

Entre las 12,00 y las 15,00 horas las fuertes lluvias han dejado tan solo en la provincia de Sevilla más de 400 incidentes, la mayoría en la capital que ha visto como numerosas calles de la ciudad se han visto anegadas. El tráfico también se ha visto comprometido en numerosos puntos por la subida del nivel del agua y la afección a semáforos por cortes de suministro eléctrico.

FILTRACIONES EN EL HOSPITAL DE LA MACARENA

En la capital hispalense las precipitaciones registradas han provocado también filtraciones e incidencias localizadas en algunas áreas del Hospital Universitario Virgen Macarena. Esta situación ha motivado la activación de medidas de contingencia para preservar la seguridad de pacientes y profesionales y asegurar el funcionamiento de los servicios asistenciales esenciales.

En el Polígono El Pino se han caído dos muros de una nave en la calle Pino Central sin que nadie haya resultado herido. También se ha inundado un colegio mayor en la calle Tramontana. Asimismo, en La Rinconada, se ha desbordado el arroyo Los Espartales a la altura del Centro Comercial Sevilla Fashion Outlet y ha inundado la rotonda y la zona del aparcamiento.

La Línea 1 del Metro también se ha visto interrumpida en las estaciones de 1º de Mayo y Amate; aunque se ha mantenido el tráfico desde Ciudad Expo a Gran Plaza y de La Plata a Olivar de Quintos.

UNA RESIDENCIA DE MAYORES AFECTADA

En Carmona se ha visto afectada la planta baja de una residencia de mayores en la calle Pino Grande y los ancianos han sido trasladados a la primera planta. También en este municipio, otra residencia en urbanización El Pilar ha solicitado ayuda al consistorio para achicar agua, sin afección a los usuarios. La subida de nivel de un arroyo ha motivado también varios rescates en la localidad carmonense.

En Huelva han seguido registrándose incidentes por anegaciones tanto en la zona del litoral como del Andévalo y efectivos de Infoca han acudido para apoyar el trabajo de Bomberos en la población de Ayamonte. Puntualmente, se han coordinado también atenciones en las provincias de Córdoba y Cádiz, donde se han atendido incidencias en el tráfico por anegaciones y problemas en el alcantarillado, aunque en mucha menor medida que en Sevilla y Huelva. Con el paso de las horas, las lluvias han llegado a zonas orientales de Jaén y Málaga motivando también algunos casos de anegaciones.

Poco a poco, con el descenso de las precipitaciones y el trabajo de los servicios de emergencia, se está comenzado a normalizar la situación.

VÍAS DE COMUNICACIÓN

La Dirección General de Tráfico mantiene a esta hora tres carreteras cortadas en la provincia de Sevilla: la A-474, en Bollullos de la Mitación, a la altura del kilómetro 18; la salida 16 de la A-49 en Benacazón, la vía de servicio de la A-92 en Alcalá de Guadaíra, mientras que ya se ha reestablecido en el kilómetro 2 de la capital sevillana. También en Sevilla ha estado cortada la A-8028 en ambos sentidos entre los hitos 0 y 3.8, que ha reabierto a media tarde.

En cuanto al tráfico ferroviario, en la mañana de este miércoles se cortó el tránsito entre Niebla y San Juan del Puerto por la caída de la catenaria. ADIF ha informado a primera hora de la tarde de la caída de un árbol en la vía férrea que ha obligado a suspender la circulación entre las estaciones Gibraleón y Calañas. También han resultado afectados los apeaderos de San Bernardo y Estación Santa Justa en Sevilla y con ello varias líneas de trenes de cercanías.

En cuanto a la situación de los ríos, la Confederación Hidrológica del Guadalquivir ha desactivado los niveles de aviso para el río Majalberraque a su paso por Umbrete. En Sevilla tiene nivel rojo (nivel de caudal excepcional) el Tamarguillo y amarillo (caudal superior al habitual) el Guadiamar en Aznalcázar. En Córdoba, está en Naranja el río Guadajoz en Castro del Río y amarillo el río Cabra en Aguilar de la Frontera. También en amarillo está el arroyo Partido en Hinojos.

La Junta de Andalucía mantiene activada a esta hora la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, en Andalucía. Esta fase se refiere a un fenómeno que implica daños y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes. La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos disponibles en la Junta, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

54 MUNICIPIOS CON PLANES TERRITORIALES ACTIVADOS

Hasta 54 municipios tienen también activados sus Planes Territoriales de Emergencias (PTEL), en concreto, 42 pertencen a Huelva, nueve a Sevilla y uno a Granada, Málaga y Cádiz.

Durante la mañana, la Dirección de la Emergencia ha enviado dos mensajes masivos a móviles, Es-Alert, a los 43 municipios del litoral y de la comarca del Andévalo y Condado de Huelva. El aviso ha informado a la población de aviso rojo y recomendando prudencia y consultar los consejos 112 accesibles en el enlace: 'https://lajunta.es/5rolh'.

La Aemet ha desactivado los avisos naranjas en Sevilla y Córdoba. En Sevilla, permanece el aviso amarillo en la campiña y Sierra Sur hasta las 21,00, y en Córdoba, en la Sierra de los Pedroches y la campiña, hasta la medianoche. Además, hay avisos amarillos por lluvias y tormentas en Cádiz, la Subbética cordobesa, Málaga (Sol y Guadalhorce, Ronda y Axarquía) y Granada (Costa, Nevada y Alpujarras) hasta esta medianoche.

La información de precipitaciones acumuladas a las 18,30 horas, según Aemet, se han alcanzado los 108.6 litros por metro cuadrado en la estación de Fuentes de Andalucía, 99,5 en la de Sevilla Aeropuerto, en la capital el Ayuntamiento hispalense ha señalado que todos los tanques de tormenta se han llenado y que en solo una hora ha llovido la quinta parte de la media anual que suele recoger la ciudad. Por su parte, la estación de Carmona acumula 96 y la de Sevilla Tablada 92 y 90,6 la de Écija.