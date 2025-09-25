Más de 150 jóvenes reciben en Córdoba orientación sobre comunicación, marketing y gestión de proyectos

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 jóvenes han participado en la jornada titulada 'Jóvenes con futuro', actividad que se ha celebrado este jueves en en la Facultad de Ciencias del Trabajo y que se enmarca en el programa EmprendeUCO-Diputación de Córdoba, que se centrado en estrategias de comunicación, marketing, gestión de proyectos, emprendimiento e innovación.

Tal y como ha detallado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, la actividad se ha dividido en dos partes: la primera ha contado con la ponencia de la directora de Comunicación y Talento de la empresa Ingeniería y Consultoría para el Control Automático (ICCA), Ángela Bermúdez, y la segunda se ha substanciado en una mesa redonda en la que han participado Luis García Díez, cofundador y CPO de Genially; Manuel Fresno Ariza, director creativo y de diseño de Defábrica; Mar Reyes Rodríguez, fundadora y diseñadora de Barey Collection, y Marcos Alejandro Barrientos, cofundador de Mr. Dope.

El objetivo de esta jornada ha sido definido por la subdirectora de Fundecor, María Paz Díaz, como "una oportunidad para tomar conciencia de la importancia de la comunicación en el proceso de emprendimiento a partir de la universidad" y ha instado a los asistentes a que se animen a presentar sus proyectos al programa EmprendeUCO-Diputación de Córdoba, cuyos premios se entregaron el pasado martes. "Ya estamos programando la siguiente edición", ha expresado Díaz.

Ángela Bermúdez se ha centrado en la importancia de una comunicación clara y estructurada, fundamentalmente dirigida a un público objetivo adecuado y bien segmentado. "De nada nos sirve tener miles de seguidores si no son del entorno que capta o es receptivo a los mensajes que enviamos".

La directiva ha realizado un amplio recorrido por todas las herramientas necesarias para obtener un buen resultado en la gestión de la comunicación interna y externa y realizar mediciones eficientes para la obtención de datos que se puedan validar de forma correcta para abordar una estrategia que tenga resultados. "Aprovechar las oportunidades es muy importante porque lo que necesitamos no es viralidad sino visibilidad en el ecosistema adecuado", ha destacado mediante en su explicación.

Tras la exposición de Ángela Bermúdez, la periodista Marta Jiménez ha coordinado la mesa redonda sobre emprendimiento e innovación. Jiménez ha destacado la importancia de convocar este tipo de foros como "palanca hacia la definición de estrategias de autoempleo". Desde distintos enfoques, Luis García, Manuel Fresno, Mar Reyes y Marcos Alejandro Barrientos han coincidido en la necesidad de diseñar una estrategia de comunicación como punto de partida a cualquier movimiento hacia modelos de negocio o estrategias empresariales.

"Hay más herramientas que nunca, pero es necesario saber dirigirlas y rodearse de personas con talento para alcanzar el éxito en el emprendimiento", han coincidido.