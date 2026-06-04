Más de 200 jóvenes granadinos participarán en la vigilia con el Papa en Madrid

El Papa León XIV. - CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

GRANADA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 jóvenes granadinos, con la Delegación diocesana de Juventud e Infancia, participarán este sábado 6 de junio en la vigilia de jóvenes que presidirá el Papa León XIV en la plaza de Lima de Madrid.

El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, también se desplazará a Madrid, al menos el fin de semana, para los actos con el Santo Padre, según han detallado a Europa Press fuentes del Arzobispado.

Granada estará presente en parte del recorrido por España del Papa, con la participación de granadinos que, o bien a título individual, por familias o por su pertenencia a movimientos y carismas, estarán en algunas de las localizaciones previstas, especialmente en Madrid.

Los jóvenes granadinos se trasladarán el mismo sábado muy temprano hasta Madrid en autobús para participar en la vigilia, que se desarrollará desde las 20,30 horas en la plaza de Lima.

Una vez concluida, también participarán en las actividades por la ciudad que ha organizado el Arzobispado de Madrid, en colaboración con distintas instituciones, para contribuir "a que los participantes tengan una experiencia de fe en todos sus ámbitos".

La experiencia permitirá acrecentar lazos entre los participantes con el telón de fondo de las palabras que dirigirá el Papa en esta visita apostólica.

Los jóvenes granadinos también participarán al día siguiente, el domingo 7, Solemnidad de Corpus Christi, en la Eucaristía que presidirá León XIV en la Plaza de Cibeles a las diez de la mañana.