Más de 200 vecinos de Benamejí (Córdoba) representan desde este viernes 'La duquesa de Benamejí' con el aforo completo

Ensayo general 'La Duquesa de Benamejí'. - AYUNTAMIENTO DE BENAMEJÍ

BENAMEJÍ (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

Más de 200 artistas locales de diversos colectivos culturales de Benamejí (Córdoba) están ultimando los detalles para la representación, desde este viernes, de 'La Duquesa de Benamejí', un macroespectáculo cultural que volverá a transformar la Plaza de Toros del municipio hasta el próximo sábado para ofrecer esta esperada adaptación de la obra de los hermanos Antonio y Manuel Machado, a las 21,45 horas.

De hecho, según ha informado el Consistorio benamejicense en una nota, en la noche de ayer jueves se celebró el ensayo general ya con el cartel de aforo completo para las dos funciones, confirmando así la extraordinaria acogida de una cita que cada dos veranos moviliza al pueblo de Benamejí y atrae a visitantes de numerosos puntos de la provincia y de Andalucía.

En esta última prueba antes del estreno han participado más de 200 artistas locales, pertenecientes a los colectivos culturales y asociaciones implicadas en una representación que vuelve a reunir teatro, música, flamenco, danza, folclore, caballos, tradición popular y memoria colectiva.

A este respecto, la alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, ha agradecido a todas las personas participantes el esfuerzo que han realizado durante meses de ensayos y, especialmente, con la intensidad que ha marcado estas últimas semanas de preparación, subrayando que el lleno alcanzado para ambas funciones "demuestra que 'La Duquesa' hay que seguir haciéndola, que el público la espera, que Benamejí la siente y que esta obra sigue emocionando dentro y fuera de nuestro pueblo".

La representación cuenta con la participación de numerosos colectivos culturales y asociaciones locales, entre ellos AM Teatro y el Cuerpo de Baile Entrebambalinas, ARH Benamejí Bandolera, Peña Caballista El Galope, Peña Flamenca Cayetano Muriel, Grupo de Folklore Marquesa de Benamejí, Asociación Musical de la Santa Cruz, Grupo Nuestra Navidad, Peña Flamenca El Melón de Benamejí, grupos flamencos y la Asociación Cultural Campanilleros La Aurora.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que 'La Duquesa de Benamejí' es hoy "un producto turístico y cultural de máximo nivel, reconocido en 2024 como Mejor Producto Turístico de la provincia de Córdoba, pero también es "la guardiana del patrimonio inmaterial de Benamejí, al mantener vivas expresiones culturales, musicales, teatrales y populares que forman parte de la identidad del municipio".