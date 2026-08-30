Más de 2.000 profesionales, 100 ponentes y un centenar de start-ups de 30 países se darán cita en SembrAI 26, en Córdoba

Archivo - 01 Imagen Promocional Del IV Congreso Internacional De Inteligencia Artificial Aplicada A La Cadena Agroalimentaria. - SEMBRAI - Archivo

CÓRDOBA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 profesionales, 100 ponentes y un centenar de start-ups, procedentes de 30 países, se darán cita en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) los días 21 y 22 del próximo mes de septiembre en el marco del IV Congreso Internacional de Inteligencia Artificial Aplicada a la Cadena Agroalimentaria, SembrAI 2026.

Así lo destaca la web oficial del evento, consultada por Europa Press y en la que se precisa que la conferencia magistral de apertura correrá a cargo del director del Barcelona Supercomputing Center (BSC), Mateo Valero, quien disertará sobre la soberanía tecnológica europea.

A continuación, el congreso acogerá la presentación de la nueva estrategia de espacios de datos del Gobierno de España, coordinada por Antonio Alcolea, por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, una primicia de política pública que sitúa a SembrAI como escaparate nacional de la economía del dato agroalimentario. También asistirá la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo, quien presidirá la clausura y la entrega de premios.

Por otro lado, en el marco del Año Dual España-India 2026, con la India como país invitado, el congreso acogerá un encuentro entre una delegación india y una delegación europea, integrada por parlamentarios y representantes de la Comisión Europea, sobre cooperación tecnológica agroalimentaria, estando también la presentación de experiencias de agricultura regenerativa en la India.

PROGRAMA

El programa del congreso se estructura en siete líneas de trabajo, agricultura de precisión, ganadería, datos, robótica, formación directiva, sostenibilidad e inversión, y abordará el retorno de inversión de la IA en el campo, la robótica y maquinaria inteligente, con ponencia de Carlos Balaguer, de la Universidad Carlos III de Madrid; también se analizarán los datos soberanos, la huella de carbono digital y el mercado de carbono, la IA responsable y su regulación, a cargo de Ulises Cortés y Alberto Gago, y la IA aplicada a la gastronomía.

El congreso se cerrará con un 'elevator pitch' de ocho start-ups seleccionadas ante inversores europeos y latinoamericanos, con participación confirmada de start-ups de la India, Colombia, México y Argentina y la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, con lo que SembrAI se consolida como puente inversor entre Europa, Latinoamérica y Asia.

EXPOSEMBRAI: EL ESCAPARATE DEL AGROTECH

Por su parte, la zona expositiva cuenta con estands ya confirmados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), John Deere, Plantae, la Diputación de Córdoba y el Centro Europeo de Innovación Digital de la Comunidad de Madrid, junto a empresas de sensórica, drones, acuicultura y biotecnología, con experiencias de simulación y realidad virtual.

Además, se impartirán también sesiones prácticas de manejo de herramientas de IA dirigidas a presidentes y gerentes de cooperativas agrarias, respondiendo a una de las mayores brechas de adopción tecnológica del sector.