La Asamblea Feminista de Sevilla exige "más feminismo" en la manifestación del 25N: "Frente al odio y el negacionismo" - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20.530 personas han participado este miércoles en las movilizaciones del 25N en Andalucía, según la estimación de la Policía Nacional facilitada por la Delegación del Gobierno. Granada ha registrado la mayor asistencia, con 9.000 participantes, seguida de Sevilla, con 4.300, en una jornada de marchas, concentraciones y homenajes a las víctimas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El balance cifra la participación en 2.200 personas en Málaga, 2.000 en Córdoba, 1.330 en Cádiz, 1.000 en Almería y 700 en Huelva. En Jaén, la Delegación del Gobierno recoge la celebración de actos simbólicos. El balance que suma los 20.530 asistentes corresponde a las siete provincias para las que se ha facilitado una estimación.

En Granada, la Plataforma 25N/8M y el Espacio Feminismo Unitario de Graná han aunado sus convocatorias en una sola marcha bajo el lema 'Juntas y organizadas contra la violencia machista. No se puede negar la realidad'. El itinerario anunciado discurría desde los Jardines del Triunfo hasta Plaza Nueva por la Gran Vía. Para el cierre se habían programado la lectura de un manifiesto y las actuaciones de Las Magdalenas y Mujeres en Escena.

En Sevilla, la Asamblea Feminista Unitaria y el Movimiento Feminista de Sevilla han mantenido convocatorias separadas. La primera, con el respaldo de CCOO y UGT, ha fijado el recorrido desde la Alameda de Hércules hasta las Setas de la Encarnación bajo el lema 'Frente al odio y al negacionismo, más feminismo'. La segunda ha convocado bajo el lema 'Frente a la violencia contra las mujeres, ¡ni un paso atrás!', con salida prevista de la plaza de San Francisco y llegada a la Alameda, a la altura del centro cívico Las Sirenas.

Almería también tenía dos marchas convocadas a la misma hora. La Plataforma de Acción Feminista había anunciado un recorrido desde Puerta de Purchena hasta la plaza de las Velas, mientras que Marea Violeta había convocado desde esa misma plaza hasta el anfiteatro de la Rambla, con el respaldo de CCOO y UGT. La estimación policial cifra en 1.000 la asistencia en la provincia. Los balances de Almería y Sevilla ofrecen una cifra global para cada provincia.

En Málaga, la Plataforma Violencia Cero ha convocado bajo el lema 'A las violencias machistas no des like'. El recorrido anunciado iba de la plaza de la Merced a la plaza de la Constitución, donde estaba prevista la lectura del manifiesto. La estimación policial sitúa la asistencia en 2.200 personas.

En Córdoba, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha convocado la manifestación bajo el lema 'Contra las violencias machistas, una sola respuesta'. El itinerario unía la plaza de las Tres Culturas con la plaza de la Corredera, con paso por las Tendillas. La organización había previsto distintos bloques para visibilizar la diversidad del movimiento feminista. El balance policial cifra la participación en 2.000 personas.

En Huelva, el Movimiento Feminista ha convocado con el lema 'Ni se calla, ni se tapa, el machismo se señala' y un recorrido desde la rotonda de los Bomberos hasta la plaza de la Constitución, ante el Ayuntamiento. La Policía Nacional estima la asistencia en 700 personas.

En la provincia de Cádiz, que suma 1.330 participantes en el balance policial, la Colectiva Jarana ha convocado una concentración en la plaza de la Catedral de la capital. En Jerez de la Frontera, el Consejo Local de las Mujeres había anunciado una marcha desde la calle Consistorio hasta la plaza del Banco, con la lectura de un manifiesto al término del recorrido.

En Jaén, donde los actos institucionales se adelantaron al martes por la festividad local de Santa Catalina, la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género ha convocado una concentración en la plaza de las Batallas bajo el lema 'Ni silencio ni indiferencia: compromiso frente a la violencia machista'. Feministas 8M Jaén ha programado en la plaza de San Francisco un homenaje con la lectura ininterrumpida de los nombres de las víctimas de la violencia de género.