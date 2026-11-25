Imagen de la concentración convocada por CCOO-A - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de UGT y CCOO en Andalucía se han concentrado este miércoles con motivo del 25N, Día Internacional Contra la Violencia hacia la mujer, y han reivindicado la necesidad de reforzar la protección ante discursos de odio.

De esta manera, según han señalado en sendas notas de prensa, en el caso de CCOO se han concentrado bajo el lema 'Contra el negacionismo. Por la vida de las mujeres'. De esta manera, La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, que ha participado en la concentración de Sevilla, ha dejado claro que "el negacionismo no va a borrar a las 293 mujeres, ni a sus hijos asesinados o huérfanos, ni a sus familias", al tiempo que ha aseverado que "no vamos a permitir que se dé un paso atrás contra la violencia machista y los derechos conquistados en este país, como quieren algunos".

En este sentido, López Marín ha alertado de la actitud del Gobierno andaluz respecto a la ultraderecha. "Estoy empezando a pensar que la cesión de competencias de violencia en el Ejecutivo de Moreno Bonilla a la ultraderecha es una estrategia para culpar a otros del retroceso en igualdad".

De hecho, la dirigente sindical ha insistido en que a la violencia que sufren las mujeres en sus casas y en las calles se ha añadido la violencia institucional, como se refleja en el pacto PP-VOX y en unos presupuestos para 2027 donde el 60% del millón que aumenta la partida de violencia de género procede del Pacto de Estado y la aportación propia de la Junta ha caído desde el 100% en 2018 hasta menos del 30%.

"Mucho lazo en la solapa, pero cuando de verdad tiene que mojarse por la protección de las mujeres, cuando tiene que poner recursos, cuando tiene que apostar por el empleo, por los salarios dignos y medidas por la igualdad, el presidente de Andalucía desaparece y siempre culpa a otros de esa situación", ha criticado López Marín.

Respecto a la corriente negacionista que pretenden instaurar algunos partidos políticos, López Marín ha advertido que "negar la existencia de las violencias machistas solo permite que avancen y se normalicen los discursos de odio hacia las mujeres".

"A ver cómo la alcaldesa de mi pueblo le explica a las mujeres que han puesto las casi 41000 denuncias el año pasado que si sus parejas las matan solo es por una cuestión de perspectiva".

"La falta de humanidad y de empatía de PP y VOX ya no engaña a nadie, las mujeres no les importan y menosprecian el terror con el que viven miles de mujeres y menores cada día. No tienen vergüenza, ni corazón. Las vidas de las mujeres no les importan, como demostraron con los cribados del cáncer de mama y como están demostrando ahora con la violencia machista", ha lamentado la dirigente sindical.

Por otra parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía se ha dirigido al empresariado andaluz con un claro mensaje. "La violencia también se ejerce en las empresas a través de la brecha salarial, la precariedad o el acoso, que reconoce haber sufrido más del 28% de las trabajadoras andaluzas".

"Es incomprensible que en Andalucía solo se hayan realizado 78 contratos bonificados, el 64% de ellos a tiempo parcial, y solo 35 contratos interinos para sustituir a las víctimas", ha manifestado la dirigente sindical, que ha hecho un llamamiento a las empresas para que se comprometan con los planes de igualdad y los protocolos contra el acoso.

Ante esto, CCOO ha llamado a la movilización. "Este 29 de noviembre vamos a votar con la cabeza sabiendo lo que nos jugamos, el futuro que queremos para nosotras, nuestras hijas, nuestras hermanas, compañeras y vecinas y por las que ya no pueden hacerlo".

Por su parte, desde UGT se han concentrado bajo el lema 'Aquí no se mira a otro lado' para expresar su rechazo a todas las formas de violencia machista y reafirmar el compromiso de la organización con la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres.

Durante la concentración, la secretaria de Igualdad y Formación de UGT Andalucía, Rosa Guerra, ha advertido de la especial importancia de la movilización de este año ante el avance de los discursos negacionistas y el riesgo de retroceso en los derechos conquistados por las mujeres.

Guerra ha destacado la campaña que UGT Andalucía está desarrollando para crear una red de Puntos Violetas Sindicales en los centros de trabajo, con el objetivo de que las secciones sindicales dispongan de espacios de información, asesoramiento y acompañamiento.

Esta iniciativa pretende que las trabajadoras se sientan acompañadas y protegidas ante cualquier situación de violencia, tanto en casos de acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral como en situaciones de violencia de género.

A lo largo de esta jornada, UGT Andalucía está dando visibilidad al trabajo de sus delegados y delegadas sindicales en diferentes empresas y centros de trabajo de la comunidad, mostrando su implicación directa en la prevención de las violencias machistas y la defensa de los derechos laborales de las mujeres.

Por su parte, la responsable de Igualdad de UGT Sevilla, Puri Gil, ha incidido en la estrecha relación entre la violencia de género, la precariedad económica y las dificultades de acceso a la vivienda.

Gil ha señalado que no basta con pedir a una mujer que abandone su domicilio cuando sufre violencia machista, sino que es imprescindible garantizarle los recursos económicos y habitacionales necesarios para que pueda hacerlo.

En este sentido, ha recordado que las desigualdades salariales y la precariedad laboral dificultan la independencia económica de muchas mujeres, condicionando su capacidad para abandonar una relación de violencia.

Asimismo, ha advertido de que la falta de alternativas habitacionales puede convertir el propio hogar en una prisión para las víctimas y sus hijos e hijas, incidiendo también en la necesidad de combatir la violencia vicaria.

Desde el sindicato se insiste en que garantizar el acceso a una vivienda digna, mejorar las condiciones laborales y salariales de las mujeres y reforzar los recursos de protección son medidas fundamentales para combatir la violencia de género.

La concentración forma parte de los actos organizados con motivo del 25N en las ocho provincias andaluzas. UGT Andalucía continuará esta tarde su actividad reivindicativa participando en la manifestación convocada en Sevilla por la Asamblea Feminista Unitaria, que partirá a las 18,30 horas desde la Alameda de Hércules y finalizará en las Setas de la Encarnación.

El sindicato reafirma su compromiso con la erradicación de todas las violencias machistas, los 365 días del año, tanto en el ámbito laboral como en el conjunto de la sociedad.