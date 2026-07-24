Más de 21.500 personas participan en el programa de educación ambiental de Sadeco

Archivo - Un perro y una cuidadora en el Centro de Sanidad y Bienestar Animal (SBA) de la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco). - SADECO - Archivo

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha cerrado el curso 2025/2026 con un balance de 21.517 participaciones en las distintas actividades de su programa de educación ambiental, una cifra que consolida una iniciativa que acerca al alumnado, al profesorado y a la ciudadanía los valores de la sostenibilidad, la correcta gestión de los residuos, la economía circular y el bienestar animal.

Según ha informado el Ayuntamiento, el programa, desarrollado entre septiembre de 2025 y junio de 2026 bajo la denominación 'Sadeco, la higiene urbana', ha sumado 714 sesiones y acciones, con la participación de 314 centros educativos, dado que un mismo colegio o instituto puede formar parte de varias actividades a lo largo del curso.

En conjunto, las propuestas han llegado a 16.842 alumnos, 1.040 docentes y 3.635 personas de público general. La programación de Sadeco se ha dirigido a todas las etapas formativas, desde Infantil y Primaria hasta Secundaria y la educación de personas adultas, y ha combinado visitas a instalaciones municipales, talleres en los centros, actividades prácticas, formación específica y acciones abiertas a la ciudadanía.

El objetivo ha sido reforzar el conocimiento sobre los servicios que presta la empresa municipal y, al mismo tiempo, fomentar hábitos responsables en el día a día relacionados con la separación de residuos, la reducción de la generación de desechos, la reutilización de materiales, el compostaje o el cuidado del entorno urbano.

Una de las actividades con mayor acogida ha sido la visita al Salón de Educación Ambiental de Sadeco, que ha concentrado 128 sesiones y 3.707 participantes entre alumnado y docentes. A través de esta propuesta, los escolares han podido conocer de forma directa el ciclo de los residuos, la importancia de la recogida selectiva y el papel que desempeña la ciudadanía en la mejora de la limpieza y la protección del medio ambiente.

También han tenido una presencia destacada las visitas al Complejo Medioambiental de Córdoba Juan Revilla, con 1.366 participantes, y al Centro de Sanidad y Bienestar Animal (SBA), que ha recibido a 1.054 personas. Ambas iniciativas permiten acercar a los estudiantes a unas instalaciones esenciales para el funcionamiento de la ciudad y conocer de primera mano tanto el tratamiento de los residuos como la labor de atención, protección y adopción responsable de animales que desarrolla Sadeco.

BIENESTAR ANIMAL

El bienestar animal ha sido, precisamente, uno de los ámbitos con mayor presencia dentro del programa. La actividad 'El Centro de Sanidad y Bienestar Animal en el cole' ha llegado a 1.209 estudiantes. Esta acción traslada los contenidos a los colegios para sensibilizar sobre la tenencia responsable, la prevención del abandono y la necesidad de respetar y proteger a los animales.

La educación ambiental vinculada a los residuos y a la higiene urbana ha tenido igualmente un peso central. Iniciativas como 'Sadeco va al cole', con 2.071 participantes, 'Mi cubo de basura', con 1.282, o el Taller de Reutilización, con 1.801, han permitido trabajar conceptos como la prevención, la separación en origen, el reciclaje y la segunda vida de los materiales.

A ellas se han unido propuestas como 'El huertito de Sadeco', con 1.299 alumnos, y la Formación en Compostaje, que ha reunido a 333 personas, orientadas a mostrar alternativas prácticas para aprovechar la materia orgánica y avanzar hacia modelos de consumo más sostenibles.

El programa también ha incorporado acciones dirigidas a públicos concretos y adaptadas a nuevos lenguajes. Las Patrullas Ambientales han contado con 816 participantes, mientras que 'Reduce el cringe y tus residuos', enfocada al público joven, ha reunido a 1.509 personas. Por su parte, 'Resaca cero, residuo zero' ha alcanzado a 221 jóvenes, con un mensaje centrado en la prevención de residuos y el respeto al espacio público en contextos de ocio.

La programación se ha completado con actividades de animación, talleres para personas adultas, acciones desarrolladas con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y otras propuestas de divulgación. Estas iniciativas han permitido ampliar el alcance del programa más allá de las aulas y reforzar la dimensión de la educación ambiental como herramienta de corresponsabilidad ciudadana.

"LA IMPORTANCIA DE CUIDAR LA CIUDAD Y GESTIONAR LOS RESIDUOS"

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado que "los datos de este curso reflejan la buena acogida de un programa que se ha consolidado como una referencia de educación ambiental en Córdoba", a la vez que ha subrayado que "la participación de más de 21.500 personas demuestra el interés de los centros, del profesorado y de las familias por trasladar a las nuevas generaciones la importancia de cuidar la ciudad y gestionar correctamente los residuos".

"El trabajo educativo es esencial porque permite convertir la información en hábitos", ha señalado el presidente de Sadeco, quien ha añadido que "cada alumno que conoce cómo separar, reducir o reutilizar residuos se convierte también en un agente de cambio dentro de su hogar y de su entorno". En este sentido, ha agradecido la implicación de los centros participantes y del equipo de profesionales de Sadeco que ha hecho posible el desarrollo de las actividades.