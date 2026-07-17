Más de 2,3 millones del Gobierno permitirán recuperar 26 infraestructuras dañadas por las borrascas en Castril (Granada)

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha visitado este viernes Castril, acompañado por su alcalde, Miguel Pérez. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

CASTRIL (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha visitado este viernes Castril, acompañado por su alcalde, Miguel Pérez, para conocer las actuaciones que se ejecutarán en el municipio con los 2,3 millones de euros euros aprobados por el Gobierno dentro del programa de ayudas destinado a reparar los daños ocasionados por las borrascas de principios de año.

La inversión permitirá ejecutar 26 actuaciones destinadas a recuperar infraestructuras municipales afectadas por las lluvias, reforzar los servicios públicos esenciales y mejorar la seguridad frente a futuros episodios meteorológicos adversos.

Durante la visita, Montilla ha destacado que "el Gobierno de España continúa respondiendo con hechos a las necesidades de los municipios afectados por las borrascas, financiando al cien por cien actuaciones que permitirán recuperar infraestructuras esenciales para la vida diaria y la actividad económica de nuestros pueblos".

Entre las actuaciones de mayor inversión destacan la renovación de la red municipal de abastecimiento de agua potable, con una inversión superior a 635.000 euros; la restauración, restitución y acondicionamiento del Área Recreativa de Castril, con 529.636 euros; la mejora del camino Nacimiento, con más de 254.000 euros; así como diversas actuaciones en la red de caminos rurales, entre ellos los de Cuesta María Alonso-Cortijo Cominos, Castril-Vega de Tubos, Loma de Vacas, Batán o Arroyo Bancal.

Asimismo, se acometerán obras en las depuradoras de Almontaras, Castril y Fuentevera, la rehabilitación parcial de la pasarela colgante sobre la Cerrada del río Castril y mejoras en la piscina municipal.

Montilla ha subrayado que estas inversiones "permiten recuperar infraestructuras estratégicas para un municipio con un importante peso del turismo de naturaleza y garantizar unos servicios públicos más seguros y resilientes frente a fenómenos meteorológicos extremos".

En la provincia de Granada, el Gobierno de España ha aprobado ya más de 278,5 millones de euros destinados a actuaciones de reconstrucción y prevención en 119 municipios afectados.

En total, se han aprobado 128 expedientes correspondientes a otros tantos municipios de la provincia, que recibirán financiación estatal por un importe global que rondará los 285 millones de euros.