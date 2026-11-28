Archivo - Luces de Navidad en Granada (imagen de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

GRANADA 28 Nov. (EUROPA PRESS) - Granada contará esta Navidad con un total de 2.707.652 puntos de luz LED repartidos por las calles y plazas del centro y los barrios de la ciudad. El Ayuntamiento ha renovado este año la decoración de los principales ejes comerciales e incorporado nuevos elementos luminosos de grandes dimensiones en distintos puntos de Granada. El alumbrado permanecerá en funcionamiento desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero, ambos inclusive.

Según ha recogido el Consistorio en una nota, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado que el encendido oficial tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre, a las 19,30 horas, en Puerta Real.

"Queremos que la Navidad se viva en todos los barrios de Granada, que los granadinos disfruten de sus calles y plazas y que el alumbrado contribuya también a dinamizar el comercio y la hostelería y a atraer visitantes en unas fechas especialmente importantes para la economía local", ha afirmado.

Del total de puntos de luz LED, 1.555.074 se instalarán en el centro de la ciudad y 1.152.578 en los barrios, que contarán con 333 arcos luminosos, cuatro conjuntos ornamentales, 30 motivos decorativos en farolas, adornos en las fachadas de los mercados municipales y un letrero luminoso.

Toda la instalación tendrá una potencia de 210,44 kilovatios y utilizará tecnología LED para reducir el consumo energético. El alumbrado se encenderá diariamente a las 18,30 horas y permanecerá en funcionamiento hasta la 1,00 horas de la madrugada en el centro y hasta la medianoche en los barrios.

Los viernes, sábados y vísperas de festivo, el horario se ampliará hasta las 3,00 y la 1,00 horas, respectivamente, y en Nochebuena y Nochevieja, hasta las 5,00 y las 3,00 horas.

La sinfonía de Granada 2031 acompañará el encendido navideño Los actos de inauguración del alumbrado navideño comenzarán a las 18:30 horas en el entorno de Puerta Real, con música en directo a cargo de un saxofonista y un DJ, situados en los balcones del hotel Victoria y del edificio del Suizo, respectivamente.

A partir de las 18,45 horas, aproximadamente, un pasacalles partirá desde la plaza del Carmen para animar el ambiente hasta Puerta Real. A las 19,30 horas tendrá lugar el encendido oficial del alumbrado de toda la ciudad.

Tras la iluminación de las calles y plazas de Granada, sonará la versión navideña de la sinfonía de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 adaptada especialmente para la Navidad, que acompañará el estreno del bosque mágico de luz.

NUEVOS DISEÑOS EN LOS PRINCIPALES EJES COMERCIALES

La calle Reyes Católicos estrenará este año una nueva decoración navideña en todo su recorrido, desde Puerta Real hasta Plaza Nueva. Se instalarán 16 arcos de 7,5 metros de anchura, con cortinas luminosas y copos de nieve dicroicos que, con más de 61.000 puntos de luz LED, formarán un cielo luminoso sobre la calle.

La calle Recogidas estrenará también 18 arcos de 7,4 metros de anchura, con un diseño de círculos y estrellas y cerca de 93.000 luces LED. En la Gran Vía de Colón se instalarán 28 arcos de farolillos, de tres metros de altura y 8,4 metros de anchura, que sumarán más de 191.000 puntos de luz.

La calle Ángel Ganivet se convertirá esta Navidad en un bosque mágico de luz con 22 árboles de dos diseños diferentes, de diez metros de altura y siete metros de anchura, que sumarán más de 246.000 puntos de luz LED.

La decoración incluirá también el logotipo de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, realizado con tecnología Ecogreen, que contribuye a reducir la contaminación lumínica.

"La Navidad es una de las épocas del año en las que más se disfruta de las calles y plazas de Granada, de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Por eso, hemos querido que Granada 2031 forme parte también de la decoración navideña y que la candidatura esté presente entre los granadinos y quienes nos visitan durante estas fiestas", ha señalado Carazo.

Dos belenes, un nuevo abeto y los Reyes Magos en Constitución Puerta Real renovará también su decoración navideña con cortinas de luz y bolas instaladas en doce farolas, además de un belén formado por cinco figuras.

Granada contará con un segundo belén en la plaza de las Pasiegas, compuesto por nueve figuras tridimensionales de hasta 4,1 metros de altura y cerca de 57.000 luces LED. En Plaza Nueva se instalará un nuevo abeto luminoso de 16,8 metros de altura y siete metros de diámetro, con 57.000 puntos de luz.

La avenida de la Constitución incorporará tres figuras de los Reyes Magos de tres metros de altura, que se sumarán a la decoración de los árboles del paseo. Las plazas del Carmen y Bib-Rambla estarán decoradas con motivos luminosos en forma de gotas de agua.

La primera contará además con un cielo de guirnaldas doradas y la iluminación de quince árboles y de la fachada del Ayuntamiento, mientras que Bib-Rambla dispondrá de 40 motivos luminosos.

Junto a la fuente de las Batallas se instalarán un regalo de cuatro metros de altura y una gran bola navideña con asiento. Las calles Navas y Sagrario estrenarán arcos con figuras de ángeles sobre tapices azules; Zacatín y Príncipe estarán decoradas con bolas navideñas, y San Antón contará con estrellas, ciervos y pinos.

En Pedro Antonio de Alarcón se instalarán 30 arcos con figuras de cisnes en tonos blancos cálidos y fríos. También se renovará la decoración de las calles Salamancas, Pescadería, Capuchinos, Marqués de Gerona, Carril del Picón, Las Tablas, San Jerónimo, Fábrica Vieja y el entorno del Arco de las Orejas y Cucharas. El alumbrado navideño llegará también a los mercados municipales.

El de San Agustín contará con adornos en sus accesos y 25 arcos luminosos en sus pasillos interiores, mientras que Merca80 tendrá decoración en sus fachadas y en dos árboles situados en las avenidas Don Bosco y Palencia.