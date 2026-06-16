Más de 3.000 intervenciones de Cruz Roja en Córdoba revelan formas invisibles de maltrato a las personas mayores

Jornada para la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las más de 3.000 intervenciones realizadas por Cruz Roja en Córdoba durante los últimos cinco años con más de 300 personas mayores han permitido sacar a la luz situaciones de maltrato que, en muchas ocasiones, permanecen ocultas incluso para quienes las sufren.

Así lo ha indicado la institución humanitaria en una nota en la que ha detallado que entre ellas están las "formas de abuso normalizadas socialmente, como la sobrecarga de responsabilidades familiares sobre las personas mayores", una realidad sobre la que ha alertado el fiscal delegado de Apoyo a las Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, durante la Jornada para la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

"Hasta el 30% de dedicación a los nietos es saludable para todos; el 60% ya complica la situación y el 90% es una esclavitud. Eso también es maltrato", ha afirmado el fiscal, quien ha denunciado que este tipo de situaciones forman parte de un "maltrato blando" que rara vez se denuncia porque las propias personas mayores "se inmolan", lo que hace que las condenas sean prácticamente nulas.

La jornada, celebrada en el Salón de Actos de la Biblioteca Grupo Cántico con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, ha reunido a profesionales del ámbito jurídico, policial y social para abordar una problemática que sigue estando invisibilizada y que afecta especialmente a las mujeres mayores. Según datos de Cruz Roja, el 80% de las personas atendidas por maltrato en el último año son mujeres.

La agente de la Policía Nacional Pilar Ramos Esteban, adscrita a la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), ha destacado la dificultad de detectar estos casos, pues "en muchos casos los malos tratos ocurren en el ámbito familiar y por eso no quieren denunciar". En este sentido, ha explicado que muchas situaciones salen a la luz gracias a vecinos, familiares o profesionales que ponen en alerta a las autoridades.

Asimismo, ha señalado que gran parte de las actuaciones policiales se inician a partir de avisos a servicios de emergencia o requerimientos judiciales, incluso cuando no existe denuncia formal, lo que permite investigar posibles casos de maltrato en el ámbito familiar.

El notario y director del Área Social y Económica de la Fundación Aequitas, Federico Cabello de Alba, ha incidido en la importancia de anticiparse. "Existen mecanismos legales para que las personas puedan decidir cómo quieren ser cuidadas en el futuro. Esa prevención es fundamental para evitar conflictos y situaciones de maltrato", ha señaldo.

En esta línea, ha anunciado la puesta en marcha de un convenio que permitirá la comunicación directa entre notarías y la fiscalía para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad y actuar de forma más ágil.

Por su parte, María García Salgado, responsable autonómica del Programa de Personas Mayores de Cruz Roja, ha recordado que "se trata de un problema que nos afecta a todos como sociedad", destacando el papel de la organización en la identificación de estas situaciones, el acompañamiento y el apoyo emocional a las personas mayores.

DAR VOZ A LAS PERSONAS MAYORES

La jornada también ha servido para poner en valor el papel activo de las personas mayores, quienes han presentado un Decálogo del Buen Trato elaborado por ellas mismas, en el que reivindican su derecho a decidir cómo quieren envejecer y a que se respete su autonomía.

La presidenta de Cruz Roja en Córdoba, Cándida Ruiz, ha subrayado la importancia de generar espacios de sensibilización, resaltnado que los "mayores son los más expuestos a estos riesgos, que muchas veces se producen en entornos cercanos donde debería reinar el respeto y el cariño".

Para facilitar la asistencia a estas jornadas se ha organizado el desplazamiento en autobús de personas mayores procedentes de municipios del norte de la provincia, incluyendo zonas de la España despoblada como Belalcázar, Villanueva y Santa Eufemia. También se ha contado con participantes de Hinojosa del Duque y, por supuesto, de Córdoba capital.

Cruz Roja continúa desarrollando el proyecto Buen Trato a las Personas Mayores, con la implicación de voluntariado y profesionales, con el objetivo de prevenir, detectar y actuar frente a cualquier forma de maltrato en la vejez.