Más de 350 empresas firman su adhesión a la candidatura de Granada para la Capitalidad Cultural en 2031

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 350 empresas de Granada han firmado este lunes su adhesión a la candidatura para la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, consolidando "una alianza esencial entre los ámbitos cultural, económico y social de la ciudad".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa en la que ha resaltado que este respaldo colectivo se suma al que ya se vivió con los alcaldes de la provincia, y subraya el compromiso del sector privado con un proyecto que pretende "transformar Granada en un referente europeo de creatividad, innovación y patrimonio".

Esta firma se produce además para conmemorar el Día del Empresario en Granada, una efeméride impulsada hace un año por el propio consistorio granadino. Para la alcaldesa, Marifrán Carazo, "al firmar esta adhesión colectiva del sector empresarial a la candidatura" se reafirma "una alianza fundamental. Porque este proyecto se construye con cultura, pero también es clave la economía, innovación y compromiso".

"Y vosotros, desde las empresas granadinas, sois el motor que dinamiza la vida de la ciudad, generando empleo, oportunidades y futuro". A ello Carazo ha añadido que "es una estrategia de transformación económica y social" en tanto "queremos convertir a Granada en una ciudad europea del conocimiento, donde la creatividad sea el lenguaje común entre el arte, la empresa y la ciencia".

Durante el acto, la alcaldesa también ha señalado que "Granada necesita de vuestro talento y capacidad para reinventaros, junto a la visión para transformar los desafíos en oportunidades. Y hoy, con esta firma colectiva, demostráis que el sector empresarial granadino está comprometido con el futuro de la ciudad, con su identidad y con su sueño europeo".

"Muchas gracias por creer en Granada, por apostar por su cultura, por apoyar su talento y por ser motor de una economía que avanza desde la responsabilidad, el esfuerzo y la ilusión. Felicidades a todos los empresarios y empresarias granadinos en vuestro día", ha añadido.

Por su parte, el presidente de Cámara Granada y de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, ha destacado la importancia de un acto simbólico en el que "no solo se ha escenificado el compromiso del tejido empresarial granadino con la ciudad" sino, que, a la vez, se ha da dado "un impulso real a un proyecto estratégico con una enorme capacidad transformadora".

Cuerva, que ha incidido en que la CGE y la Cámara fueron las dos primeras instituciones en adherirse a la candidatura, ha asegurado que Granada 2031 despierta la ilusión de los empresarios granadinos.

"Estamos convencidos de que el proyecto es bueno para el desarrollo económico de Granada. La candidatura está diseñada como un camino que convertirá la cultura y la industria cultural en un verdadero motor económico y social para Granada. Y eso, evidentemente no se agota en 2031. Con este proyecto miramos a largo plazo, estamos construyendo un legado y creando nuevas oportunidades de desarrollo que estarán protagonizadas por las empresas", ha añadido.