Más de 40 vuelos cancelados en Andalucía por un fallo técnico en el control del tráfico aéreo de Reino Unido

Archivo - Vista de la zona de mostradores de facturación del Aeropuerto Málaga Costa del Sol. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol, el de Sevilla y el de Almería tuvieron que cancelar este martes un total de 41 vuelos como consecuencia de un fallo técnico en el control del tráfico aéreo de Reino Unidos, que provocó al menos que 625 vuelos se vieran afectados en los principales aeropuertos del país, incluidos los londinenses Heathrow y Gatwick, además de Manchester y Birmingham.

Según datos facilitados este miércoles por Aena, se cancelaron 31 vuelos --incluidas salidas y llegadas-- con Reino Unido en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol; seis en el Aeropuerto de Sevilla y cuatroen el Aeropuerto de Almería.

Fuentes de Aena aclaran que este miércoles no se han registrado en las primeras horas incidentes relacionados con las conexiones entre Andalucía con el Reino Unido. Desde Iberia, informaron este pasado martes que todos los vuelos previstos para este miércoles con origen o destino en Londres han sido cancelados. La compañía informará directamente a los afectados sobre las alternativas disponibles en su página web y por correo electrónico.