Más de 400 expertos participan en el VII Congreso Internacional 'Universidad y Discapacidad' en Universidad de Granada

Más de 400 expertos participarán en el VII Congreso Internacional 'Universidad y Discapacidad' en la UGR

GRANADA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 expertos en educación se darán cita los próximos 19, 20 y 21 de noviembre en el VII Congreso Internacional 'Universidad y Discapacidad', organizado por Fundación ONCE y la Universidad de Granada (UGR) bajo el lema "Tendencias y desafíos para una universidad inclusiva".

Según ha informado la Universidad en una nota, el congreso se centra en la construcción de propuestas y estrategias que avancen hacia nuevos modelos de educación inclusiva, promoviendo la equidad y superando barreras de acceso y progreso en la educación superior. El objetivo es contribuir al cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible y fomentar sociedades más justas, sostenibles e innovadoras.

Durante los tres días, se desarrollarán mesas temáticas, comunicaciones científicas, pósteres, talleres y sesiones plenarias que abordarán de manera transversal los desafíos de la educación inclusiva, promoviendo la colaboración interinstitucional y generando propuestas innovadoras que favorezcan la inclusión y las oportunidades de empleo para personas con discapacidad.

El comité científico del congreso ha seleccionado 120 comunicaciones de entre más de 220 presentadas, valorando la innovación, las buenas prácticas y los modelos y experiencias novedosas a nivel nacional e internacional. Estas presentaciones se recogerán en el libro de actas del congreso, disponible en la biblioteca virtual de Fundación ONCE.

Las comunicaciones se dividen en siete grupos de trabajo: prácticas inspiradoras de universidades inclusivas; accesibilidad y diseño universal para el aprendizaje; normativas, políticas públicas y educación inclusiva; empleo, emprendimiento y nuevas oportunidades profesionales; tecnologías aplicadas a la educación inclusiva; prácticas inclusivas del estudiantado con discapacidad intelectual y del neurodesarrollo; y redes y grupos de investigación que trabajan por la inclusión.

El congreso cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo y la colaboración de Fundación Universia, CRUE Universidades Españolas, Cermi, Ayuntamiento de Granada, Fundación la Caixa, los ministerios de Educación y de Ciencia, Innovación y Universidades, y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).