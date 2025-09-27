Más de 400 jiennenses se comprometen con España en una jura de bandera para civiles promovida por la BRI X de Córdoba

Homenaje a los caídos en el acto de jura de bandera para personal civil celebrado en Jaén. - BRI X

El general Ruiz que "la Defensa Nacional nos proporciona la necesaria seguridad para que, como nación, podamos ejercer nuestra soberanía"

JAÉN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza de Santa María de Jaén ha sido este sábado escenario de una solemne jura de bandera para personal civil, organizada por la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, con base en Cerro Muriano (Córdoba), y la Subdelegación de Defensa, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital jiennense, en el marco del 1.200 aniversario de la ciudad.

El acto, según han informado la BRI X en una nota, ha estado presidido por el general jefe de la Brigada X, Fernando Ruiz, acompañado por el alcalde de la ciudad, Julio Millán, quien también ha prestado juramento ante la enseña nacional, junto a más 400 jiennenses que han participado en esta ceremonia cívico-militar, con la que han querido manifestar públicamente su compromiso con España y con los valores constitucionales.

Uno a uno, los jurandos han besado las banderas del Regimiento Acorazado 'Córdoba 10' y del Regimiento de Infantería 'La Reina 2', símbolo del compromiso adquirido con la defensa de España. El acto se ha iniciado con la llegada del general Ruiz, a quien se le han rendido los honores de ordenanza.

A continuación, el general ha pasado revista a la fuerza, compuesta por escuadra de gastadores, una compañía de honores del Regimiento Acorazado 'Córdoba 10' y banda de guerra del Batallón del Cuartel General X, que ha acompañado con solemnidad cada momento de la ceremonia.

El juramento o promesa ha sido tomado por el coronel jefe del Regimiento Acorazado 'Córdoba 10', Francisco Javier Carpio, quien ha pronunciado la fórmula establecida por medio de la cual los jurandos se han comprometido, por su conciencia y honor, a guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey y, si fuera preciso, entregar su vida en defensa de España.

Seguidamente, el general jefe de la Brigada ha dirigido unas palabras en las que ha agradecido al Ayuntamiento el que haya "cedido temporalmente la Plaza de Santa María", como "testigo de esta jura ante la bandera" y, dirigiéndose luego a los jurandos, ha subrayado la trascendencia de su gesto.

En este sentido, ha señalado que "la Defensa Nacional nos proporciona la necesaria seguridad para que, como nación, podamos ejercer nuestra soberanía", y ello, según ha precisado, "es una tarea colectiva, en la que cada uno de vosotros tiene una contribución relevante y decisiva".

Por eso, les ha dicho a los jurandos, "al jurar o prometer hoy ante la bandera en esta noble ciudad de Jaén, habéis realizado una expresión cívica, pública e individual de amor y lealtad hacia España y hacia los españoles", asegurando que, por ello, son "un ejemplo para la sociedad, pero también para nosotros".

A su vez, el general ha recordado que en la BRI X "nos sentimos profundamente honrados de compartir con vosotros los mismos valores de amor a España. Porque ese amor no se mide en uniformes, sino en compromiso, en respeto y en voluntad de servir".

Al mismo tiempo, ha afirmado que "Jaén merece el reconocimiento de todos nosotros" y que "lo expresamos con nuestra presencia", al "seguir ligados a esta tierra noble, a la que queremos y admiramos".

A continuación, se ha llevado a cabo el acto de homenaje a los caídos por España. Tras la interpretación del himno 'La muerte no es el final', el general jefe de la BRI X y el alcalde han depositado una corona de laurel en memoria de quienes dieron su vida por la patria, acompañada del toque de oración y de una descarga de fusilería.

El acto ha concluido con el desfile de la fuerza participante por la Plaza de Santa María, recibido con aplausos por el numeroso público que llenaba el lugar y que ha arropado con entusiasmo a los hombres y mujeres de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X.

"GRAN RESPUESTA DE LA CIUDAD"

En el contexto del acto y según ha informado el Ayuntamiento de Jaén en una nota, el alcalde de la ciudad, Julio Millán, ha destacado la gran afluencia de público al mismo, calificándola como "una gran respuesta de la ciudad a esta efeméride", agradeciendo Millán la "organización milimétrica y tan exhaustiva" que la Brigada X, "muy ligada a Jaén" a pesar de tener su base en Córdoba, ha hecho de la jura de bandera, "con varios días de ensayo y muchas semanas de organización, para hacer posible un acto que tiene un significado cívico y de unión entre los vecinos de Jaén, que lo han vivido y disfrutado".

Millán ha asistido al acto junto a la primera, el segundo y el tercer tenientes de alcalde, María Espejo, África Colomo y Francisco Lechuga, respectivamente. También han acudido los ediles de Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano, y de Deportes, Beatriz López, así como concejales del resto de la Corporación municipal.

En el acto han estado presentes también autoridades de la provincia, y con ellos el subdelegado de Defensa en Jaén, el coronel Evaristo Jaime Gutiérrez del Castillo, quien recordó en la presentación de este evento, el pasado 9 de septiembre, que la última jura de bandera para personal civil se celebró en 2017.

PRESENCIA DE LA JUNTA

De igual forma y según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, ha participado en el acto de jura de bandera para personal civil el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, quien ha resaltado la importancia de "actos como éste, que nos comprometen con los valores que nos unen como jiennenses, como andaluces y como españoles".

La viceconsejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Luisa del Moral, también ha asistido a la jura de bandera, en la que, además, han participado los delegados territoriales Francisco José Solano, Elena González, Ana Mata y Javier Carazo.