Más de 400 oficinas de Correos en Andalucía disponen de envío de maletas y cambio de dinero para las vacaciones

Servicios de la entidad. - CORREOS

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 oficinas de correos en Andalucía continúan ofreciendo servicios a la ciudadanía durante sus desplazamientos y vacaciones, debido a la cobertura territorial de la red postal. Según ha informado la entidad en una nota de prensa, entre las soluciones "más demandadas" figura el servicio de envío de maletas, prestado a través de su filial Correos Express, que permite enviar equipajes de hasta 25 kilos a más de 230 destinos nacionales "en menos de 48 horas".

Asimismo, el envío de bicicletas 'Paq Bicicleta' proporciona el envío de las mismas a cualquier oficina postal de la península y de Baleares y Canarias, mientras que los peregrinos del Camino de Santiago pueden utilizar también 'Paq Mochila', un servicio de transporte diario de equipajes entre alojamientos.

En esta línea, las oficinas de correos ofrecen también servicios financieros "de utilidad" durante las vacaciones, entre ellos el cambio de divisas, con más de 70 monedas disponibles para entrega en oficina o en la dirección indicada por el cliente. Igualmente, permiten realizar retiradas e ingresos de efectivo a través de Correos Cash para clientes de las entidades adheridas.

Por otro lado, la 'Tarjeta Correos Prepago' permite realizar compras en comercios físicos y online, retirar efectivo en oficinas y cajeros de España junto al extranjero, y realizar operaciones financieras básicas. Por tanto, se encuentra disponible en formato físico o virtual y puede tanto contratarse como recargarse online o en las oficinas de la empresa.

De esta manera, para quienes se ausentan de su domicilio, el 'Buzón de Vacaciones' permite custodiar los envíos en la oficina postal hasta el regreso de su destinatario, mientras que evita pérdidas, deterioros o la acumulación de correspondencia en el buzón.

Por su parte, el servicio de consignas ofrece un "espacio seguro" para guardar equipajes durante los desplazamientos, a la vez que el 'Buzón Ecommerce' permite recibir compras online en cualquiera de las más de 2.300 oficinas, independientemente del operador logístico encargado de la distribución.