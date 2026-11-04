Más de 4.000 escolares visitan la Iglesia de San Rafael con motivo de la celebración del custodio de Córdoba

Más de 4.000 escolares visitan la Iglesia del Juramento de San Rafael con motivo de la celebración del custodio de Córdoba - IGLESIA DE SAN RAFAEL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.000 escolares han visitado durante las últimas semanas la Iglesia del Juramento de San Rafael de Córdoba con motivo de la celebración de la festividad del custodio de la capital cordobesa, que la ciudad conmemora cada 24 de octubre.

Así, según ha informado la Iglesia del Juramento de San Rafael en una nota, alumnos de diferentes edades, desde Educación Primaria hasta Bachillerato y ciclos formativos, han participado y continúan participando en estas visitas, "concebidas como una oportunidad para acercarse a la historia de San Rafael, conocer el origen de su especial vinculación con Córdoba y descubrir la importancia que su devoción ha tenido durante siglos para generaciones de cordobeses".

El rector de la Iglesia del Juramento de San Rafael, Fernando Cruz Conde, ha expresado su satisfacción por la importante respuesta que están teniendo estas visitas. "Para nosotros es una enorme alegría comprobar cómo cada vez más niños y jóvenes conocen quién es San Rafael, qué significa para Córdoba y por qué existe esta especial devoción hacia el custodio".

"Queremos que las nuevas generaciones conozcan también esta iglesia, el lugar donde se produjeron las apariciones al padre Roelas, y descubran una historia que forma parte inseparable de la propia historia de nuestra ciudad", ha señalado.