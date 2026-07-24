Más de 4.200 jóvenes de Granada han solicitado ya el Bono Cultural Joven

Archivo - Un grupo de personas durante una actuación. Archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GRANADA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.228 jóvenes de la provincia de Granada nacidos en 2008 han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 durante su primer mes de vigencia, lo que representa el 37,6 por ciento de los 11.238 potenciales beneficiarios de esta ayuda en la provincia.

Se trata de la quinta edición de este programa impulsado por el Ministerio de Cultura, que otorga 400 euros a cada persona que haya cumplido o cumpla la mayoría de edad este año.

Una cantidad que, por primera vez, puede destinarse no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

Así, con la voluntad de fomentar la creatividad como parte del desarrollo de las personas jóvenes y el acceso a la cultura desde un rol más activo y participativo, el Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades.

En la modalidad 1 se pueden repartir los 400 euros de la ayuda entre áreas como artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico; entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas o, exposiciones, entro otros.

En la modalidad 2 se puede destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural --en modalidad presencial y en línea--, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

Además, el Ministerio de Cultura está colaborando con la Plataforma del Tercer Sector para que el Bono Cultural Joven sea cada vez más accesible a los sectores de población más vulnerables.

Su contribución permite ampliar la difusión de la actual convocatoria del Bono y ayudar a los jóvenes de estos sectores de población a realizar el trámite de solicitud.

Para solicitar el Bono Cultural Joven 2026, las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este año han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web del Bono Cultural Joven hasta el próximo 31 de octubre.