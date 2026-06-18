Más de 50 personas se forman en energías renovables con las fundaciones Endesa y Magtel y el Ayuntamiento de Granada

Un total de 60 personas de colectivos vulnerables se han formado en energías renovables gracias a Fundación Endesa, Fundación Magtel y el Ayuntamiento de Granada - FUNDACIÓN ENDESA

GRANADA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Endesa y Fundación Magtel, con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, han hecho entrega este jueves de los diplomas al alumnado que ha asistido a la cuarta y última edición del curso Instalaciones Eléctricas y Sistemas Fotovoltaicos: Diseño, Montaje y Mantenimiento, que se ha realizado en la Zona Norte de la capital granadina para mejorar la empleabilidad en un sector al alza con alta demanda laboral, como es el sector energético verde.

En el acto celebrado en el Centro de Formación y Empleo Norte se ha puesto el broche al programa formativo que se inició hace un año y, que, tras la realización de cuatro ediciones del curso, concluye con altos datos de participación y empleabilidad, confirmando así el éxito de este proyecto.

En total, cada una de las cuatro ediciones celebradas en el distrito Zona Norte de la capital granadina ha contado con la participación de 15 personas que han recibido una formación integral que combina 270 horas de teoría, 100 horas prácticas en empresas del sector energético y experiencia profesional. Al finalizar esta cuarta edición, un 73,33% de los participantes han recibido ofertas de empleo, tanto en el sector de las energías renovables como en sectores similares.

El desarrollo del programa ha sido posible gracias a la colaboración de tres entidades fundamentales: Fundación Endesa, que ha colaborado con una aportación económica de 71.484 euros y participación activa en su ejecución; Fundación Magtel, encargada de la formación técnica, la coordinación de prácticas profesionales y la difusión del proyecto; y el Ayuntamiento de Granada, que ha respaldado la iniciativa mediante la implicación de los agentes sociales del distrito Norte y la cesión de espacios municipales.