Más de 600 escolares cordobeses participan en el proyecto musical educativo 'Ubuntu Zircus: todos contra el bullying'

El proyecto musical educativo ‘Ubuntu Zircus: todos contra el bullying’. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 escolares de 16 centros educativos han participado este fin de semana en el proyecto musical educativo 'Ubuntu Zircus: todos contra el bullying', impulsado por la delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, una iniciativa que combina educación, cultura y valores sociales.

Tal y como ha emitido el Consistorio cordobés en una nota, se han celebrado tres funciones en el Gran Teatro, una el viernes a las 19,30 horas y dos el sábado, a las 12,30 y a las 19,30 horas, que en total han reunido a 630 escolares y casi 1.500 familiares.

De este modo, la representación de estas actuaciones supone la culminación de varios meses de trabajo en los centros educativos participantes. A lo largo de este tiempo, alumnado y docentes han preparado las distintas funciones mediante ensayos, actividades pedagógicas y dinámicas relacionadas con los valores que promueve el proyecto, "trabajando tanto la interpretación musical como contenidos educativos vinculados a la convivencia, la autoestima y la prevención del acoso escolar". Todo ese proceso de aprendizaje ha encontrado su reflejo en el escenario del Gran Teatro, "donde los niños han mostrado el resultado de su esfuerzo".

Por su parte, la delegada de Educacion e Infancia, Narci Ruiz, ha destacado que "Ubuntu representa el modelo educativo que promovemos desde el Ayuntamiento, basado en valores como la cooperación, la empatía y el respeto".

La obra narra la historia de Rari, un joven payaso que debe enfrentarse a situaciones de rechazo y humillación hasta descubrir que el apoyo de su comunidad "es fundamental para recuperar la confianza en sí mismo".

Al hilo, Ruiz ha señalado que "la lucha contra el bullying debe ser una tarea compartida por toda la sociedad y, especialmente, por la comunidad educativa. Es fundamental que nuestros niños y niñas crezcan en entornos seguros, donde se sientan respetados, escuchados y acompañados".

Asimismo, ha añadido que "esta actividad forma parte de la firme apuesta de nuestra delegación por impulsar proyectos que fomenten la educación en valores, una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria".