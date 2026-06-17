Más de 600 sindicalistas de UGT-A participarán en la movilización sindical europea de Madrid este jueves. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de más de 600 miembros de UGT Andalucía va a participar este jueves 18 de junio en la Asamblea Sindical Europea que va a reunir en Madrid a más de 10.500 sindicalistas procedentes de España y de distintos países europeos bajo el lema "Europa en democracia. Trabajo decente, justicia social y paz".

Según ha informado UGT Andalucía en una nota, la movilización, convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), UGT y CCOO, tiene como objetivo reclamar "una Europa más social, comprometida con los derechos laborales, la negociación colectiva, la igualdad, la cohesión social y la defensa de la democracia frente al avance de los discursos de odio, la desigualdad y la precariedad".

De este modo, la delegación andaluza estará integrada por representantes sindicales, delegados de empresa y afiliados de las ocho provincias que trasladarán "la voz de miles de trabajadores andaluces".

Asimismo, la asamblea va a contar con la participación de dirigentes sindicales europeos y españoles y servirá para "reivindicar políticas que garanticen empleo de calidad, salarios dignos, protección social, igualdad efectiva entre mujeres y hombres y una transición ecológica y digital justa que no deje a nadie atrás".